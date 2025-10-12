MLB EN VIVO| Marineros vs Azulejos: Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana por TVMAX y TVN Pass
Mira el partido AQUÍ
Estados Unidos/La lucha por el banderín de la Liga Americana, y el boleto a la Serie Mundial, comienza en el Rogers Centre donde los Azulejos de Toronto reciben a los Marineros de Seattle, en un partido que puedes ver por TVMAX y TVN Pass.
Después de terminar en cuatro partidos la Serie Divisional frente a los Yankees de Nueva York, los Azulejos han tenido tiempo para recuperar fuerzas y afrontar este desafío. Su rival de turno son unos Marineros que, el pasado viernes 10 de octubre, batallaron en 15 episodios para vencer a los Tigres de Detroit en el quinto y decisivo encuentro de su enfrentamiento particular.
El marcador favorece a los Marineros 2-1.
Abridores
Los Azulejos le confían la apertura al lanzador Kevin Gausman (10-11, 3.59 de efectividad), quien trabajó en el primer juego de la serie anterior frente a los Yankees.
Gausman tiene antecedentes ante este equipo de Seattle. El 9 de mayo de este año, durante la temporada regular, enfrentó a ese mismo conjunto en una faena de cinco episodios y un tercio en los que permitió cinco imparables y tres carreras.
Por su parte, los Marineros le dan la pelota a Bryce Miller (4-6, 5.68 de efectividad) quien no trabajó en el maratónico quinto partido ante los Tigres. Su salida anterior fue en el cuarto encuentro de esa serie divisional donde estuvo cuatro entradas y un tercio sobre el montículo.
Alineaciones
Marineros
- Randy Arozarena, LF
- Cal Raleigh, C
- Julio Rodríguez, CF
- Jorge Polanco, 2B
- Josh Naylor, 1B
- Eugenio Suárez, 3B
- Dominic Canzone, BD
- Victor Robles, RF
- J.P. Crawford, SS
Lanzador abridor: Bryce Miller
Azulejos
- George Springer, BD
- Nathan Lukes, LF
- Vladimir Guerrero Jr., 1B
- Addison Barger, 3B
- Alejandro Kirk, C
- Daulton Varsho, CF
- Ernie Clement, 2B
- Anthony Santander, RF
- Andrés Giménez, SS
Lanzador abridor: Kevin Gausman