MLB EN VIVO| Marineros vs Azulejos: Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/La lucha por el banderín de la Liga Americana, y el boleto a la Serie Mundial, comienza en el Rogers Centre donde los Azulejos de Toronto reciben a los Marineros de Seattle, en un partido que puedes ver por TVMAX y TVN Pass.

Después de terminar en cuatro partidos la Serie Divisional frente a los Yankees de Nueva York, los Azulejos han tenido tiempo para recuperar fuerzas y afrontar este desafío. Su rival de turno son unos Marineros que, el pasado viernes 10 de octubre, batallaron en 15 episodios para vencer a los Tigres de Detroit en el quinto y decisivo encuentro de su enfrentamiento particular.

El marcador favorece a los Marineros 2-1.

Abridores

Los Azulejos le confían la apertura al lanzador Kevin Gausman (10-11, 3.59 de efectividad), quien trabajó en el primer juego de la serie anterior frente a los Yankees.

Gausman tiene antecedentes ante este equipo de Seattle. El 9 de mayo de este año, durante la temporada regular, enfrentó a ese mismo conjunto en una faena de cinco episodios y un tercio en los que permitió cinco imparables y tres carreras.

Por su parte, los Marineros le dan la pelota a Bryce Miller (4-6, 5.68 de efectividad) quien no trabajó en el maratónico quinto partido ante los Tigres. Su salida anterior fue en el cuarto encuentro de esa serie divisional donde estuvo cuatro entradas y un tercio sobre el montículo.

Alineaciones

Marineros

Randy Arozarena, LF Cal Raleigh, C Julio Rodríguez, CF Jorge Polanco, 2B Josh Naylor, 1B Eugenio Suárez, 3B Dominic Canzone, BD Victor Robles, RF J.P. Crawford, SS

Lanzador abridor: Bryce Miller

Azulejos

George Springer, BD Nathan Lukes, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Addison Barger, 3B Alejandro Kirk, C Daulton Varsho, CF Ernie Clement, 2B Anthony Santander, RF Andrés Giménez, SS

Lanzador abridor: Kevin Gausman