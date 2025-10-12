EN VIVO LPF| Herrera FC vs Veraguas United: Jornada 12 del Torneo Clausura por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Un duelo de equipos representativos de las provincias centrales pone en marcha la cartelera dominical del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Herrera FC recibe, en el estadio Gustavo Posam de Parita, al Veraguas United en un partido que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Con la jornada 12 en marcha, los puntos que se sumen en ella serán importantes para despejar el panorama hacia la clasificación a la siguiente instancia del certamen. Los veragüenses han tenido un buen certamen, prueba de ello es que se mantienen en el tercer lugar de la Conferencia Oeste con 15 puntos, uno menos que el San Francisco FC. En caso de ganar, además de una derrota o un empate hoy de los 'Monjes' franciscanos ante Atlético Nacional, les colocaría segundos.

Por su parte, los 'Tiburones' herreranos pasan por un proceso de reestructuración. Tienen seis puntos en 11 partidos y lo que buscan es seguir sumando unidades que les permitan continuar su progreso.

La cartelera de este 12 de octubre culmina con el partido entre San Francisco FC y SD Atlético Nacional desde el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

Otros partidos

Antes de este encuentro, se realizaron otros tres partidos el sábado 11 de octubre cuyos resultados te detallamos a continuación.

Alianza FC 2-1 Tauro FC

La jornada 12 inició con la victoria del Alianza FC sobre el Tauro FC, por 2 goles a 1, en el Complejo Deportivo Los Andes.

Rudy Yearwood le dio la ventaja al equipo taurino al minuto 60. Dos minutos después, Reyniel Perdomo empató por el elenco aliancista.

Al minuto 67, el taurino Rodolfo Rodríguez hizo un remate. El arquero Jean Ambuila intenta tapar el balón y se le va por debajo del cuerpo. El árbitro decretó un tiro de esquina a pesar del reclamo de algunos jugadores del Tauro quienes argumentaban que el esférico entró en la portería y se marcó un gol.

Cerca del final del juego, al minuto 86, Alvin Mendoza concretó el segundo tanto del Alianza.

CAI 2 - 0 CD Universitario

El Club Atlético Independiente sacó un triunfo como local en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez ante el CD Universitario, por 2 a 0.

Yeison Ramírez, al minuto 7, y Ángel Valverde, al 52, marcaron los goles del 'equipo vikingo' en ese encuentro.

Plaza Amador 0-2 Árabe Unido

El Deportivo Árabe Unido detuvo una racha de 11 jornadas sin derrotas del Plaza Amador en el torneo al superarlo por marcador de 2 goles a 0 en el COS Sports Plaza.

Oscar Peñalba fue el autor del primer tanto del Árabe al minuto 32. Posteriormente, Alessandro Canales marcó el segundo en tiempo de reposición (90+3').

Antes de este cotejo, el equipo plazino tenía récord de nueve victorias y dos empates.