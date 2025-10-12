Jorge Calviño Mudarra| El panameño alcanza dos veces el podio en el London Fall de jiu jitsu brasileño

El competidor representó a Panamá en el certamen que forma parte del calendario de eventos de IBJJF (Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño por sus siglas en inglés).

Panamá/ El atleta panameño Jorge Calviño Mudarra volvió a poner en alto la bandera de Panamá al obtener dos medallas de bronce en el prestigioso London Fall International Open 2025 de la International Brazilian Jiu Jitsu Federation (IBJJF), realizado en el histórico Crystal Palace National Sports Centre.

El torneo, uno de los más exigentes del calendario europeo, reunió a competidores de élite de distintos continentes. Calviño Mudarra se destacó en la división Black Belt Light Feather, alcanzando el podio en ambas modalidades: Gi y No-Gi, con actuaciones sólidas y técnicas que reflejaron su madurez competitiva.

En la modalidad Gi, el panameño mostró gran control y estrategia, superando duros enfrentamientos hasta asegurar la medalla de bronce en una de las divisiones más técnicas del evento.

En No-Gi, repitió la hazaña con una actuación consistente, imponiendo su ritmo y precisión ante oponentes europeos de alto nivel, logrando su segunda medalla de bronce para Panamá.

Orgullo panameño en el circuito internacional

El doble podio de Jorge Calviño Mudarra reafirma el crecimiento del Brazilian Jiu Jitsu panameño en la escena internacional y posiciona al atleta como uno de los referentes más destacados del país. Su disciplina, constancia y desempeño técnico lo consolidan como un embajador del deporte panameño en el circuito de AJP y de IBJJF.

Nueva etapa en Europa y mirada al futuro

Recientemente radicado en Londres para continuar sus estudios, Jorge Calviño Mudarra inicia una nueva etapa personal y deportiva dentro del competitivo circuito europeo, donde enfrentará a algunos de los mejores exponentes del mundo en los torneos más prestigiosos de la IBJJF.

“Mudarse a Londres representa un nuevo comienzo. Cada torneo es una oportunidad para aprender, crecer y demostrar que Panamá tiene atletas capaces de competir al más alto nivel. Mi meta es seguir representando a mi país con orgullo y constancia en el circuito europeo”, expresó Calviño Mudarra tras su doble medalla en el Crystal Palace National Sports Centre.

Trayectoria

Jorge Calviño Mudarra compite en artes marciales, especialmente en Brazilian Jiu‑Jitsu y modalidades de grappling.

compite en artes marciales, especialmente en y modalidades de grappling. Representa al equipo GF Team Panamá (también aparece como Grappling Fight Team Panamá).

(también aparece como Grappling Fight Team Panamá). Su categoría de peso suele estar alrededor de las 145‑149 libras (peso pluma) en competiciones de cinturón marrón, tanto en modalidades Gi (con uniforme) como No Gi.

Resultados destacados

North American Grappling Association (NAGA), San Antonio, Texas: Oro en Gi y plata en No Gi (peso pluma, cinturón marrón).

Oro en y plata en (peso pluma, cinturón marrón). US Nationals de Jiu Jitsu World League: Medalla de bronce.

Medalla de bronce. American Grappling Federation, Miami (Airport & Convention Center): Plata en categoría adulta 145 libras, cinturón marrón No Gi; victoria por sumisión ante Muhammad Shuman; final ante Pablo Cosenza.

Plata en categoría adulta 145 libras, cinturón marrón No Gi; victoria por sumisión ante Muhammad Shuman; final ante Pablo Cosenza. Tour de Colombia (AJP Tour Bogotá): Medalla de bronce.

Medalla de bronce. Título mundial NAGA categoría Expertos Pluma hasta 150 libras (peso pluma): Campeón al vencer al estadounidense Damien Deleon mediante rendición con llave al pie.

