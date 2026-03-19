Guatemala dice que fallo de CIJ protege sus intereses en disputa entre Honduras y Belice

La Corte anunció este jueves su decisión de aceptar la petición del Estado guatemalteco de "intervenir en el asunto", pese a la oposición del gobierno hondureño.

Guatemala dijo este jueves que la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de permitirle intervenir en una disputa entre Belice y Honduras por los Cayos Zapotillos salvaguarda sus intereses en esa zona deshabitada del Caribe.

Belice presentó en 2022 una demanda contra Honduras por la soberanía de los islotes ante la CIJ, el máximo órgano judicial de la ONU con sede en La Haya, Países Bajos. Un año después Guatemala pidió intervenir en el caso, al considerar como propios estos cayos.

La Corte anunció este jueves su decisión de aceptar la petición del Estado guatemalteco de "intervenir en el asunto", pese a la oposición del gobierno hondureño.

La resolución "representa un paso significativo para garantizar que los intereses jurídicos de Guatemala sean debidamente considerados, reforzando los principios de participación y transparencia en el marco del derecho internacional", señaló la cancillería guatemalteca en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala aclaró que este es "un caso independiente" del "reclamo territorial, insular y marítimo" que mantiene con Belice y que la justicia internacional está pendiente de resolver.

En ese caso, Guatemala reclama unos 11.030 km2 a su vecino, además de centenares de islas e islotes en el Caribe, casi la mitad en el territorio de Belice.

La discrepancia se remonta a 1783, cuando España -que entonces colonizaba lo que hoy es Guatemala- dio esos territorios en concesión al Imperio británico para que explotara.