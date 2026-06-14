Mundial 2026 | Países Bajos 2-2 Japón, Resumen Completo
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Panamá/Japón mostró personalidad y rescató un empate 2-2 frente a Países Bajos en su debut en el Grupo F del Mundial 2026, en un intenso partido disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
Virgil van Dijk abrió el marcador al 51', Keito Nakamura empató al 57' y Crysencio Summerville devolvió la ventaja a la 'Oranje' al 64'. Cuando parecía que la victoria era neerlandesa, Daichi Kamada apareció al 89' para sellar el empate definitivo.