Mundial 2026 | Países Bajos 2-2 Japón, Resumen Completo

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Mundial 2026 | Países Bajos 2-2 Japón Resumen Completo / FIFA
FIFA
14 de junio 2026 - 19:38

Panamá/Japón mostró personalidad y rescató un empate 2-2 frente a Países Bajos en su debut en el Grupo F del Mundial 2026, en un intenso partido disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Virgil van Dijk abrió el marcador al 51', Keito Nakamura empató al 57' y Crysencio Summerville devolvió la ventaja a la 'Oranje' al 64'. Cuando parecía que la victoria era neerlandesa, Daichi Kamada apareció al 89' para sellar el empate definitivo.

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