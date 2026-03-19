BCT Bank firma alianza con la Feria Internacional de Azuero para impulsar la economía y la experiencia digital de los visitantes

La firma oficial del acuerdo se realizó el martes 17 de marzo a las 10:00 a.m. en la Casa Matriz de BCT Bank, en Calle 50, en un evento que contó con la participación de ejecutivos de BCT Bank, representantes de la Feria Internacional de Azuero y de Panamá Ferias.

Ciudad de Panamá, Panamá/BCT Bank firma un convenio de patrocinio con la Feria Internacional de Azuero, una de las celebraciones culturales, comerciales y agrícolas más importantes del país, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico, las empresas locales y las tradiciones panameñas.

La firma oficial del acuerdo se realizó el martes 17 de marzo a las 10:00 a.m. en la Casa Matriz de BCT Bank, en Calle 50, en un evento que contó con la participación de ejecutivos de BCT Bank, representantes de la Feria Internacional de Azuero y de Panamá Ferias.

Esta alianza permitirá impulsar una experiencia más moderna y digital para los visitantes de la Feria Internacional de Azuero 2026, que se celebrará del 23 de abril al 3 de mayo de 2026, incorporando nuevas soluciones tecnológicas y beneficios para visitantes y comerciantes del recinto ferial.

Entre los principales anuncios de este acuerdo destacan:

• Lanzamiento de la compra de boletos en línea a través de Panamá Ferias y la Feria Internacional de Azuero 2026.

• Implementación de nueva tecnología de accesos automatizados, que permitirá una experiencia más ágil y moderna para quienes visiten la feria.

• Sorteo de un automóvil entre quienes adquieran sus boletos en línea (sujeto a aprobación de la Junta de Control de Juegos de Panamá) en www.panamaferias.com

• Programa especial de soluciones de cobro (digital y físico) para los comercios inquilinos del recinto ferial, diseñado para facilitar sus operaciones y potenciar sus ventas durante el evento.

Para BCT Bank, este patrocinio representa una oportunidad para acercar el banco a las comunidades y apoyar espacios que promueven el crecimiento económico, la cultura y las empresas en Panamá.

“Para nosotros este patrocinio es una forma de acercar el banco a las comunidades y al comercio que impulsa la economía real del país. La Feria de Azuero reúne emprendedores, productores y familias de todo Panamá, y desde banca de consumo y soluciones de pago queremos acompañar ese dinamismo con soluciones financieras modernas y accesibles”, señaló Luis Delgado, Vicepresidente de Consumo y Medios de Pago de BCT Bank.

Por su parte, Hugo Aymerich, Gerente General de BCT Bank, destacó que esta alianza refleja el compromiso que BCT Bank ha mantenido con el crecimiento económico de Panamá por más de 20 años.

“Para BCT Bank esta alianza refleja nuestro compromiso con Panamá. Apoyar la Feria de Azuero significa respaldar una tradición nacional y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento económico de la región”.

La alianza también refleja la confianza que la Feria Internacional de Azuero y Panamá Ferias han depositado en BCT Bank como aliado estratégico, para acompañar la modernización de la experiencia de los visitantes y fortalecer las oportunidades de crecimiento para los emprendedores y comercios que participan en el evento.

La Feria Internacional de Azuero es reconocida como uno de los eventos más representativos del país, donde convergen tradiciones, comercio, cultura y entretenimiento para miles de visitantes cada año.

Con esta iniciativa, BCT Bank reafirma su visión de consolidarse como un banco cercano, innovador y comprometido con el desarrollo económico de Panamá.