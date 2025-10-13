Panamá sobresale como anfitrión en el AJP National 2025 de jiu jitsu brasileño

La representación panameña se ubicó en los primeros puestos de la clasificación por países y por academias.

Panamá/Con un ambiente lleno de emoción, técnica y espíritu competitivo, el Centro de Combates de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes) fue el escenario del AJP National Panamá 2025 (GI & No-GI), evento que cerró con éxito la temporada del Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP Tour) en la región.

La jornada reunió a los mejores exponentes del jiu jitsu brasileño en Latinoamérica, quienes buscaron los últimos puntos de clasificación para el prestigioso Mundial de Abu Dabi, que se celebrará en noviembre.

Panamá se consagra como potencia regional

Con un desempeño sobresaliente, Panamá se ubica en primer lugar por país, seguido por Costa Rica en el segundo puesto y Ecuador en el tercero. El resultado refleja el crecimiento técnico y competitivo del jiu jitsu en el país, así como el compromiso de sus academias y atletas en la escena internacional.

En la clasificación por academias, los equipos GFTeam Panamá, Serpente Jiu Jitsu y Atos dominaron las principales divisiones del evento, consolidando su liderazgo en las modalidades GI y No-GI.

Los combates finales fueron una demostración de precisión táctica, fuerza y control, confirmando el alto nivel competitivo que caracteriza a los equipos de la región.

Te puede interesar: Jorge Calviño Mudarra| El panameño alcanza dos veces el podio en el London Fall de jiu jitsu brasileño

Cierre de temporada con organización impecable

El Centro de Combates de Pandeportes ofreció una infraestructura ideal para el desarrollo del torneo, con una logística eficiente, arbitraje internacional certificado y un público que acompañó cada combate con entusiasmo.

El evento fue el último nacional puntuable antes del Mundial de Abu Dabi, otorgando valiosos puntos que definirán las posiciones finales del ranking global.

Un paso firme hacia Abu Dabi

El éxito del AJP National Panamá 2025 consolida al país como un centro estratégico para el crecimiento del jiu jitsu en América Latina. Con atletas que ahora apuntan al escenario mundial en Abu Dabi, Panamá reafirma su papel como referente del deporte en la región.

El cierre de temporada no pudo tener mejor broche: Panamá en lo más alto del podio y con una generación de competidores que sigue elevando el nivel del jiu jitsu brasileño en el país ante el mundo.

El deporte

El jiu-jitsu brasileño (BJJ) es un arte marcial y deporte de combate enfocado en la lucha en el suelo y en el uso de técnicas de control, sumisión y estrangulación para vencer a un oponente. Se originó en Brasil a principios del siglo XX, basado en el judo japonés (particularmente el estilo de lucha en el suelo llamado ne waza), y fue desarrollado principalmente por la familia Gracie.

Características principales

Enfocado en la técnica, no en la fuerza: El BJJ permite que una persona más pequeña o menos fuerte pueda derrotar a una más grande mediante el uso de palancas, posiciones ventajosas y sumisiones.

El permite que una persona más pequeña o menos fuerte pueda derrotar a una más grande mediante el uso de palancas, posiciones ventajosas y sumisiones. Lucha en el suelo: A diferencia de otros estilos como el boxeo o el karate, el BJJ se concentra en llevar la pelea al suelo y dominar al oponente desde allí.

A diferencia de otros estilos como el boxeo o el karate, el se concentra en llevar la pelea al suelo y dominar al oponente desde allí. Sumisiones: El objetivo suele ser inmovilizar o forzar al oponente a rendirse mediante llaves articulares (como las de brazo o pierna) o estrangulamientos.

El objetivo suele ser inmovilizar o forzar al oponente a rendirse mediante llaves articulares (como las de brazo o pierna) o estrangulamientos. Sistema de cinturones: Como muchas artes marciales, se usan cinturones de colores para marcar el nivel de habilidad (blanco, azul, púrpura, marrón, negro, etc.).

Como muchas artes marciales, se usan cinturones de colores para marcar el nivel de habilidad (blanco, azul, púrpura, marrón, negro, etc.). Entrenamiento con y sin gi: El gi es el uniforme tradicional (similar al del judo), pero también se entrena sin gi, en ropa ajustada, lo que cambia bastante las técnicas disponibles.

Te puede interesar: Marruecos en semifinales del Mundial sub-20: El legado de Catar y la ruta al 2030

¿Para qué sirve?

Defensa personal

Competencias deportivas

Mejora de la condición física

Desarrollo de disciplina y control mental

Aplicación en artes marciales mixtas (MMA), donde es un componente clave

Nota de prensa

Te puede interesar: Mundial 2026| Cabo Verde comenzará a escribir su historia mundialista el próximo año