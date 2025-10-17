Hoy por nuestro canal de Youtube de TVMAX desde las 10:30 pm cartelera Zona de Guerra.

Panamá/Todo listo para la cartelera de boxeo Zona de Guerra que se disputará en la provincia de Colón en la Arena Panamá Al Brown. Esta cartelera la podrás difrutar EN VIVO por el canal de Yutube de TVMAX.

La pasión por el boxeo panameño vuelve a tomar fuerza en la provincia de Colón con la esperada cartelera “Zona de Guerra”, que se celebrará en la emblemática Arena Panamá Al Brown, cuna de grandes campeones. El pesaje oficial se desarrolló con éxito y dejó todo listo para una noche que promete pura adrenalina sobre el cuadrilátero.

El combate estelar de la velada pondrá en juego el título FedeCentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el peso wélter (147 libras). El panameño Samir Cuentas buscará dejar el cinturón en casa ante el peligroso mexicano Abraham Martínez, en un enfrentamiento que genera grandes expectativas entre los fanáticos.

Ambos pugilistas cumplieron sin problemas con el pesaje y se mostraron confiados en llevarse la victoria en una noche que promete grandes emociones para los amantes del boxeo.

La pelea coestelar de “Zona de Guerra” enfrentará a Ricardo Rodríguez y Rafael Betancourt, dos guerreros dispuestos a dejarlo todo en el ring. Además, la cartelera contará con la participación de jóvenes promesas del boxeo panameño, reafirmando el compromiso de los organizadores con el desarrollo deportivo nacional.

El evento contará con un invitado especial de lujo, el eterno campeón Roberto “Manos de Piedra” Durán, quien acompañará la velada y compartirá con la afición colonense. Su presencia representa un homenaje a la historia y al legado del boxeo panameño, inspirando a las nuevas generaciones que buscan seguir sus pasos.

Los organizadores destacaron que “el colonense lleva el boxeo en la sangre”, recordando la rica tradición pugilística de la provincia. Colón ha sido cuna de campeones mundiales como Tófilo “Panamá” Al Brown, primer monarca latinoamericano en la historia del boxeo, el carismático Felino Jones, y el legendario Ismael Laguna, ídolo eterno y orgullo del deporte nacional.

La velada “Zona de Guerra” podrá disfrutarse en vivo a través de nuestro canal de YouTube, ofreciendo a toda la afición panameña la oportunidad de seguir de cerca cada combate.

Será una noche especial para la familia boxística de Colón, una celebración del talento local y del espíritu combativo que ha convertido a Panamá en una referencia del boxeo en América Latina.