Panamá va tras los títulos en la jornada final del Torneo Conteca 2025

Representantes panameños competirán en dos finales dentro de la jornada que cierra la segunda parada del certamen regional de tenis.

Panamá/Panamá será protagonista en las finales de las categorías de 12 y 14 años, en la última jornada del Torneo de la Confederación Centroamericana (Conteca) de Tenis, que se disputará este sábado18 de octubre en el complejo Fred Maduro, en Los Llanos de Curundú, y en el Club de Golf de Panamá.

Las finales del torneo tenístico, puntuable para el ranking centroamericano, quedaron definidas este viernes, luego de una intensa jornada en la que la delegación panameña hizo sentir su condición de anfitriona.

Paulina Meza, la carta más fuerte con que cuenta Panamá, y César Hernández avanzaron a la final de 14 años tras apuntarse sendas victorias en sus respectivos compromisos, disputados en la cancha de arcilla del Fred Maduro.

Por su parte, el sólido equipo de Panamá Uno, integrado por María Celeste Núñez, Melissa Huet y Mariana Zerr, confirmó su gran momento al vencer 3-2 a su similar de Guatemala, clasificando así a la final femenina de 12 años.

Las tenistas nacionales jugarán la final contra el equipo número uno de Guatemala, en un duelo que promete muchas emociones.

Finales de alto voltaje

Este sábado, a primera hora (8:00 a.m.), en la final femenina de 14 años, Paulina Meza enfrentará a la costarricense Sofía Ortiz, en la cancha central del complejo ubicado en Los Llanos de Curundú.

Con una destacada actuación, Meza, la raqueta número uno de su categoría, venció en semifinales por parciales de 6-3, 6-0 a Belén Ortiz, de Costa Rica.

La panameña se mostró muy consistente desde el fondo de la cancha, lo que le permitió dominar los puntos clave.

El istmeño César Hernández también avanzó dentro de la llave de 14 años, donde enfrentará en la final al guatemalteco Jorge Estévez.

Guatemala fue el campeón de la primera parada de este torneo regional, que reúne a las mejores raquetas de la región.

Los resultados de las categorías de 12 y 14 años de los dos torneos Conteca celebrados este año determinarán al equipo campeón del Conteca 2025.

El certamen reúne a las mejores raquetas juveniles de la región en las categorías U10, U12 y U14, con participación de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Panamá es sede de la segunda parada del calendario regional, cuya primera etapa se celebró en agosto pasado en Guatemala.

Nota de prensa

