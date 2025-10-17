Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá brilla en el arranque de la fiesta deportiva regional

La delegación panameña completó una primera jornada productiva en la que acumuló varias medallas.

Guatemala/La delegación panameña tuvo un destacado inicio en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, logrando múltiples medallas en distintas disciplinas deportivas durante la primera jornada de competencias.

Judo: Nueve preseas para Panamá

El equipo panameño de judo se lució al conseguir nueve medallas en su debut. Las preseas se distribuyeron de la siguiente manera:

Oro:

Lilian Cordones (-52 kg)

Alexis Harrison (-81 kg)

Plata:

Kristine Jiménez (-57 kg)

Némesis Candelo (-48 kg)

Bernabé Vergara (-60 kg)

Bronce:

Anna Tirado (-63 kg)

Ronal González (-73 kg)

José Luis Ortega (-90 kg)

César Castillo (-100 kg)

Además, Julio César Escobar también compitió en la categoría -66 kg, dejando en alto los colores patrios.

Gimnasia artística: Plata por equipos y bronce individual

Las gimnastas panameñas Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez alcanzaron la medalla de plata por equipos, consolidando su buen nivel en la competencia.

En la categoría All Around, Alyiah Lide De León logró el bronce individual con un total de 47.500 puntos.

Esgrima: Oro y bronce en espada masculina

Panamá también subió al podio en la modalidad de espada individual masculina, donde Arturo Dorati se coronó campeón centroamericano, llevándose el oro, mientras que José Quirós obtuvo la medalla de bronce.

Julio Arias finalizó en la quinta posición, completando una sólida actuación del equipo de esgrima.

Voleibol femenino: Derrota en el debut

En el voleibol femenino (modalidad de sala), la selección nacional fue superada por Guatemala 0-3 en su primer partido del torneo.

Las panameñas buscarán la revancha mañana frente a Honduras a la 1:00 p.m. (hora panameña).

Información del COP