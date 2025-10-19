LPF resultados de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025

Panamá/En un vibrante Clásico Nacional disputado en el Estadio Rommel Fernández, el Plaza Amador derrotó 3-2 al Tauro FC en un duelo cargado de intensidad, historia y goles.

Los Leones capitalinos se adelantaron con tantos de Jorlian Sánchez, José Murillo y Ricardo Phillips, quienes lideraron una actuación ofensiva de alto nivel. Por el lado taurino, Gabriel Torres y Víctor Medina marcaron para el conjunto albinegro, que luchó hasta el final pero no logró evitar la derrota.

Con este triunfo, Plaza Amador reafirma su condición de candidato al título, manteniéndose firme en la parte alta de la tabla del Clausura 2025.

Sábado de acción: CAI, firme; Universitario y San Francisco sin goles; empate agónico entre Deportivo Árabe Unido y UMECIT FC

En el primer compromiso sabatino, el Club Atlético Independiente (CAI) demostró su fortaleza al vencer 2-0 al Herrera FC como visitante. Los goles fueron obra de Víctor Ávila y Keny Bonilla, confirmando el poder ofensivo del conjunto de La Chorrera, que se consolida como uno de los equipos más regulares del torneo.

En tanto, el Club Deportivo Universitario y el San Francisco FC protagonizaron un empate sin goles (0-0), en un partido donde predominó el orden táctico y las defensas se impusieron sobre las ofensivas.

Para cerrar la jornada del sábado, el Deportivo Árabe Unido igualó 1-1 ante el Umecit FC en el COS Sports PLaza. Erick Rodríguez adelantó a los capitalinos, pero en el tramo final, Dionisio Bernal empató de manera agónica al minuto 90, salvando un punto valioso para los colonenses ante su afición.

Cierre de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2025: Dos Partidos Pendientes en la LPF

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) completará este domingo y lunes los últimos compromisos correspondientes a la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, con dos duelos claves que pueden influir en la parte media de la tabla y en la lucha por los puestos de clasificación.

Sporting San Miguelito vs Alianza FC – Domingo 3:30 p.m. (Estadio Los Andes)

El Sporting San Miguelito recibe esta tarde al Alianza FC en el Estadio de Los Andes, en un choque de alto voltaje entre dos equipos necesitados de puntos.

Los Académicos, buscan reaccionar tras una racha irregular en el torneo y aprovechar su localía para acercarse a los puestos de playoff. Enfrente estará un Alianza FC que ha mostrado carácter en sus últimos partidos, pero que requiere mayor contundencia ofensiva para escalar posiciones.

Veraguas United vs Atlético Nacional – Lunes 20 de octubre (Estadio Aristocles “Toco” Castillo)

La jornada cerrará el lunes 20 de octubre con el enfrentamiento entre Veraguas United y Atlético Nacional en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo de Santiago.

El conjunto veragüense, que busca consolidar su rendimiento en casa, intentará sumar tres puntos vitales ante un Atlético Nacional que viene mejorando su rendimiento en las últimas fechas. Ambos clubes saben que una victoria podría cambiar el rumbo de su temporada en este Clausura 2025, por lo que se espera un partido intenso y con sabor a final anticipada.

Con estos dos partidos pendientes, la jornada 13 de la LPF llegará a su cierre definitivo, manteniendo al rojo vivo la lucha por el liderato y los cupos de clasificación en el Torneo Clausura 2025.