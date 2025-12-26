Cuatro vehículos se incendian en sótano de Vivendi Towers; familias fueron evacuadas

Ciudad de Panamá, Panamá/Un incendio registrado en horas de la madrugada de este 26 de diciembre de 2025 provocó la evacuación preventiva de decenas de familias en las torres 300 y 400 del PH Vivendi Towers, ubicadas en el área de Loma La Pava, detrás de Plaza Edison, en el corregimiento de Betania.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se originó en el sótano del complejo residencial, donde al menos cuatro vehículos se incendiaron, generando una gran cantidad de humo que se propagó rápidamente por las escaleras de emergencia y áreas comunes de las torres. La situación obligó a los residentes a alertarse entre ellos y salir de los edificios como medida de seguridad.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que la alerta fue recibida a las 2:12 a.m. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el incendio vehicular en el área soterrada del edificio y procedieron de inmediato con las labores de extinción y evacuación preventiva.

Durante la atención de la emergencia, varias personas presentaron afectaciones leves por inhalación de humo, por lo que se coordinó el traslado de ambulancias para su evaluación, sin que se reportaran heridos de gravedad ni víctimas fatales. En el operativo participaron 25 unidades bomberiles, apoyadas por varios vehículos de extinción y ambulancias provenientes de estaciones cercanas.

Puedes leer: Tres personas fueron rescatadas en playa La Barqueta tras ser arrastradas por fuertes olas

El capitán Alexander Pérez indicó que el incendio fue controlado, aunque los bomberos continuaban realizando labores de ventilación en el sótano debido a la acumulación de humo, antes de autorizar el retorno seguro de los residentes a sus apartamentos.

Como parte del operativo, se mantuvo cerrado temporalmente el boulevard Saúl J. Esses, vía que conecta la avenida El Paical con la vía Transístmica, ya que fue utilizada para el estacionamiento de los vehículos de emergencia.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre los propietarios de los vehículos afectados, ni sobre las causas del incendio, las cuales serán determinadas tras las investigaciones correspondientes.

Las autoridades reiteraron que se mantienen en el área realizando verificaciones para garantizar la seguridad del complejo residencial, mientras las familias permanecen a la espera de poder regresar a sus hogares tras una madrugada marcada por la emergencia.