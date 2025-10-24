Copa América de Béisbol 2025| Panamá trabaja en su ofensiva mientras tiene que excluir a pelotero por lesión
La preselección panameña continúa su trabajo previo bajo las atentas miradas de los miembros de su cuerpo técnico
Panamá/ El ex liga mayorista Einar Díaz miraba férreamente a cada uno de sus bateadores, su lupa rayos X daba un escaneo a cada movimiento, algo así como un sensor de calidad que entraba en rigor con el contacto de casa swing y la pelota.
Einar Díaz un chiricano que jugó 11 años en Grandes Ligas con los Cleveland Indians (hoy Guardians), Texas Rangers, Montreal Expos, San Luis Cardinals y LA Dodgers es el experto en bateo que lleva a cabo su trabajo con los peloteros convocados para hacer el equipo nacional camino a la primera Copa América.
El ex receptor de gran defensa y buena ofensiva en las mayores, llegó a la selección nacional y seguirá también en el Clásico Mundial de marzo próximo, cuando se dispute el gran evento mundial al cual Panamá esta clasificado.
Díaz conversaba con Leonardo Bernal un prospecto panameño de Ligas Menores y le daba instrucciones que valen oro, lo mismo hizo con Adrián Sugastey y otros más que tuvieron la dicha de compartir una mañana soleada con un hombre dedicado al bateo.
El equipo inició a las 9:45 a.m. el "strech" con el trainer Willy Serrano y luego empezaron los ejercicios ligeros de defensa en el Field 2 de la Academia Mariano Rivera. Hubo defensa en terreno nuevamente, en el medio field trabajaron los lanzadores y hubo sesión de bullpen con lanzadores.
Una mañana de sol, de energía, de trabajo, comandada por el gerente del equipo Dámaso Espino y el timonel José Mayorga.
Top 5 Tips
- Johan Camargo queda descartado de la selección tras lesión.
- Los próximos entrenamientos serán el sábado 25 de octubre a las 9:45 a.m.
- Héctor Rayo se ha entrenado en el campo corto y la segunda base.
- Edgar Muñoz cogió roletas en la tercera base.
- Andy Otero se unirá a las Estrellas Orientales después de la Copa América.
Datos generales
- La Copa América de Béisbol es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por WBSC Américas (antes COPABE).
- Su origen se remonta al Campeonato Panamericano de Béisbol (1985) bajo otro nombre.
- En 2007 se propuso cambiar el nombre oficialmente a “Copa América de Béisbol”.
- La próxima edición se jugará del 13 al 22 de noviembre de 2025.
- Sede: Panamá.
- Participarán las 12 mejores selecciones americanas por ranking WBSC.
- Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá.
- Grupo B: EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México.
- Formato: Fase de grupos, Súper Ronda y Finales.
Historial y relevancia
- Esta edición será considerada la primera “oficial” bajo el nombre de Copa América de Béisbol con ese formato.
- Algunas ediciones previas, como la de 2008 en Venezuela, actuaron como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol.
- El torneo además sirve para clasificar selecciones hacia otros eventos continentales, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Información de Fedebeis