Copa América de Béisbol 2025| Panamá cumple segundo día de entrenamientos con exgrandes ligas Jaime Barría en el bullpen

El certamen se realizará en el estadio Mariano Rivera del 13 al 22 de noviembre.

Panamá/El ex grandes ligas Jaime Barría ensayó sus lanzamientos en un bullpen esta mañana ante el coach de los lanzadores, el internacional Wilfrido Córdoba en el día 2 de entrenamientos en la Academia Mariano Rivera de cara a la Copa América 2025.

El equipo nacional que se alista para ser contendores en la Copa América a jugarse en dos grupos en territorio panameño, llegó a eso de las 8:45 a.m. a la Academia, hubo reuniones, atendieron a la prensa, y a las 9:45 puntuales los lanzadores arrancaron el "strech".

Panamá que jugará en el Grupo B de la primera versión de la Copa América recibirá además de manera oficial a los equipos del Grupo A que tenían previsto jugar en Venezuela, por lo tanto ambos grupos estarán jugando en territorio nacional.

Barría un derecho de bola rápida y eficientes lanzamientos secundarios fue el primero de los lanzadores en hacer bullpen en la mañana de este jueves, junto al zurdo internacional panameño Andy Otero.

El equipo trabajó bateo en los "cages" bajo la supervisión del coach Einar Díaz, un ex grandes ligas chiricanos al servicio de la selección nacional. También se trabajó defensa con roletas al cuadro interior, bajo la lupa del manager José Mayorga y el coach Luis Caballero.

Los jardineros vieron acción también a la defensa, coordinados por el coach Raúl Domínguez.

El equipo recibió al lanzador derecho panameño Humberto Mejía que viene de jugar en la pelota profesional de Japón.

Datos generales

La Copa América de Béisbol es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por WBSC Américas (antes COPABE).

es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por (antes COPABE). Su origen se remonta al Campeonato Panamericano de Béisbol (1985) bajo otro nombre.

(1985) bajo otro nombre. En 2007 se propuso cambiar el nombre oficialmente a “Copa América de Béisbol” .

. La próxima edición se jugará del 13 al 22 de noviembre de 2025 .

. Sede: Panamá.

Panamá. Participarán las 12 mejores selecciones americanas por ranking WBSC .

por ranking . Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá.

Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá. Grupo B: EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México.

EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México. Formato: Fase de grupos, Súper Ronda y Finales.

Historial y relevancia

Esta edición será considerada la primera “oficial” bajo el nombre de Copa América de Béisbol con ese formato.

Algunas ediciones previas, como la de 2008 en Venezuela , actuaron como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol .

2008 en , actuaron como clasificatorio para la . El torneo además sirve para clasificar selecciones hacia otros eventos continentales, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Información de Fedebeis