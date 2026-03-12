Béisbol de Pequeñas Ligas| Campeonato Nacional Infantil 2026 llega a la Súper Ronda
El campeón del certamen representará a Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de este año en Williamsport, Pensilvania.
Panamá/La versión 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil entrará, a partir del viernes 13 de marzo, la Súper Ronda. Una etapa en la que saldrán los dos finalistas de ese certamen que sirve como clasificatorio a la próxima Serie Mundial de Pequeñas Ligas.
Este jueves se disputó un partido de desempate, entre los equipos de Panamá Metro y Los Santos, cuyo ganador se quedaría con el último cupo disponible para la siguiente instancia en la que estarán un total de seis conjuntos en pugna.
Desempate
Santeños y metropolitanos midieron fuerzas en el estadio Andy Alonso de Parque Lefevre, ciudad de Panamá.
Luego de jugarse los seis episodios reglamentarios, el marcador estaba empatado a siete carreras por bando. Al llegar a la séptima entrada, Los Santos produjo cinco anotaciones que le dieron la victoria y la clasificación a la Súper Ronda.
Luis Chen permitió tres imparables y tres anotaciones, con dos ponches y una base por bola en dos episodios para ser el lanzador ganador.
La derrota fue para Xavier Calderón quien toleró ocho inatrapables y cinco anotaciones en tres entradas y dos tercios.
Chen también destacó a la ofensiva al conectar tres hits y tres carreras con dos carreras anotadas y dos empujadas. También destacaron Adrián Vaca, quien bateó de 4-3 con una anotada y una remolcada, y Leonel Cano de 4-2 con dos anotadas y una impulsada.
Todo listo
Con su victoria de este jueves, Los Santos se une a Herrera, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé y Panamá Este en la Súper Ronda.
Antes de la jornada de desempate, el conjunto herrerano y el del 'West' clasificaron como primer y segundo sembrado del Grupo A con récord de cuatro victorias y una derrota.
Por otra parte, el elenco chiricano clasificó como primero del Grupo B, con registro de cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones. Le siguieron la representación coclesana (4-1) y la del Este (3-2).
La siguiente instancia tendrá una primera fecha con tres juegos programados para realizarse en el campo de juegos CAPLITOM de Juan Díaz. A las 9:00 a.m., se enfrentarán Herrera y Coclé. Posteriormente, los equipos de Panamá Oeste y Panamá Este medirán fuerzas y Chiriquí confrontará a Los Santos.
La Súper Ronda se extenderá hasta el martes 17 de marzo. En caso de ser necesario un partido de desempate, este se realizará el miércoles 18.