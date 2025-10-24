Iker Casillas| Arrestan a empleada doméstica del exportero del Real Madrid

La policía detuvo a la mucama y a otra persona quienes, según el reporte investigativo del caso, pretendían salir de España.

España/Una empleada doméstica del exguardameta del Real Madrid Iker Casillas fue detenida junto con otra persona, pocos días después del robo de cinco de sus relojes de lujo, informaron el viernes la policía y medios de comunicación españoles.

La Policía Nacional esclareció "el robo de cinco relojes de alta gama ocurrido en el interior de la vivienda de un exfutbolista profesional en Madrid", informó este cuerpo en un comunicado.

A preguntas de AFP sobre la identidad de la víctima, la policía no respondió, pero varios medios españoles señalan a Iker Casillas, excapitán de la selección española, ganador del Mundial-2010 y de tres Ligas de Campeones.

"La denuncia fue interpuesta el 16 de octubre, y tras una rápida investigación, el pasado 21 de octubre se procedió a la detención de un hombre y una mujer" que "pretendían abandonar el país de manera inminente", añadió la policía.

"La mujer trabajaba como empleada de hogar en el domicilio", precisa el texto, informando que se lograron "recuperar dos de los relojes robados".

Los robos en las viviendas de futbolistas en Madrid no son infrecuentes. En los últimos años, estrellas como Karim Benzema, Rodrygo o Dani Carvajal, sufrieron robos en sus casas.

En 2019, la Guardia Civil española y Europol anunciaron el desmantelamiento de una red de ladrones que tenía como objetivo a futbolistas del Atlético de Madrid y del Real Madrid.

Trayectoria del exjugador

Iker Casillas es un exfutbolista español considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol.

Nombre completo: Iker Casillas Fernández

Iker Casillas Fernández Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1981

20 de mayo de 1981 Lugar de nacimiento: Móstoles, Madrid, España

Móstoles, Madrid, España Posición: Portero

Carrera deportiva

Real Madrid (1999–2015):

Casillas debutó con el primer equipo del Real Madrid a los 18 años y rápidamente se consolidó como titular. Con el club ganó 5 Ligas, 2 Copas del Rey, 3 Ligas de Campeones de la UEFA , entre muchos otros títulos.

, entre muchos otros títulos. FC Porto (2015–2020):

Tras dejar el Madrid, jugó en el Oporto (Portugal), donde también fue muy respetado. En 2019 sufrió un infarto de miocardio, lo que marcó el final de su carrera profesional.

Selección Española

Casillas fue capitán de la selección española durante su época dorada:

Campeón de la Eurocopa 2008

Campeón del Mundial 2010

Campeón de la Eurocopa 2012

Fue un líder fundamental del equipo conocido como la generación de oro del fútbol español.