Copa Libertadores resultados: Flamengo y Liga de Quito dieron el primer paso

El Flamengo tiene aire e irá a Buenos Aires a una batalla, pero el Verdão prácticamente se ahogó en los 2.850 metros de altitud de Quito y deberá obrar un milagro en Sao Paulo el jueves próximo para seguir en carrera por su cuarta Copa Libertadores .

Montevideo, Uruguay/Con un primer tiempo excepcional, Liga de Quito arrodilló en la ida de semifinales a uno de los grandes favoritos para ganar la Copa Libertadores, el Palmeiras, mientras que el Flamengo ganó sin sobrarle nada de local a Racing de Avellaneda.

Los dos gigantes brasileños, candidatos a llegar a la final del torneo continental, con sus planteles plagados de jugadores de diversas selecciones sudamericanas, quedaron con la soga al cuello de cara a las revanchas de semifinales la semana próxima.

Liga de Quito vapuleó al gigante -

Con un doblete del mediocampista boliviano Gabriel Villamil, el Rey de Copas ecuatoriano goleó 3-0 el jueves al Palmeiras.

Liga de Quito, campeón de la Libertadores en 2008, ganó con tantos de Villamil a los 16 y 45+2 minutos y del argentino Lisandro Alzugaray (27', de penal).

En su camino hacia las semifinales, la Liga empató con Flamengo 0-0 en la fase de grupos y venció en octavos a Botafogo, último campeón, y en cuartos a Sao Paulo (ambos por 2-0).

El partido de este jueves no fue la excepción. Apabulló al Verdão en el primer tiempo, donde anotó los tres goles, pero en el complemento no aprovechó para ampliar la diferencia y dejar sentenciada la serie, aunque parece difícil que el Palmeiras pueda dar vuelta la llave.

"Este primer tiempo fue uno de los mejores primeros tiempos que tuvimos, si no el mejor. No solo por los goles sino por la consistencia de la actuación", dijo el técnico de Liga de Quito, el brasileño Tiago Nunes.

Su par del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, coincidió: "nuestro adversario en la primera parte fue mucho mejor".

Liga de Quito "hoy fue mejor", añadió Ferreira, pero anticipó que restan 90 minutos, que "es mucho tiempo y vamos a buscar revertir este resultado".

Flamengo ganó, pero Racing sueña -

El miércoles, en el estadio Maracaná, el Flamengo ganó 1-0 con un gol de carambola del colombiano Jorge Carrascal a Racing de Avellaneda, que salió con vida del Templo del fútbol brasileño y sueña con dar vuelta la serie.

Carrascal marcó en el minuto 88 tras un rebote del arquero Facundo Cambeses en un mano a mano con Bruno Henrique y un fallo en el despeje de un zaguero de La Academia.

"Estoy muy contento por el esfuerzo que hizo todo el equipo, en defensa, en ataque; siempre buscamos ganar", celebró en la transmisión de TV Carrascal.

Su remate rebotó en dos jugadores del equipo argentino, el último de ellos Marcos Rojo, antes de meterse en el arco.

"Tuvieron fortuna, pero el fútbol es así", se lamentó Cambeses.

Hasta ese momento, Cambeses había sido un muro infranqueable en el Maracaná, manteniendo de pie a los albicelestes de cara a la vuelta de esta llave, el miércoles de la próxima semana en El Cilindro, en Avellaneda, Argentina.

"El gol llegó al final, nos hubiese gustado que hubiese llegado antes", analizó el entrenador del Fla, Filipe Luis.

Pese a la derrota, el DT de Racing, Gustavo Costas, avisó: "Estamos más vivos que nunca y en casa nos vamos a jugar el sueño de poder ir a Lima... Poder no... ¡Vamos a ir a Lima!".

La capital peruana albergará la final de la Copa Libertadores el sábado 29 de noviembre.

