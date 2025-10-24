Selección Femenina de Panamá se entrena en Chincha para enfrentar a Perú

El conjunto panameño viajó el miércoles y se instaló en tierras peruanas para disputar un juego previo a las Eliminatorias al Mundial Brasil 2027.

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá ya está instalada en la ciudad de Chincha, para preparar su encuentro contra Perú, el próximo martes 28 de octubre a las 4:00pm, en el Estadio Félix Castillo Tardío.

Las dirigidas por la DT Toña Is se encuentran instaladas desde el pasado miércoles 22 en tierras sudamericanas, después de completar su viaje desde Ciudad de Panamá.

La jugadora de Panamá Mayor, Arlén Hernández, brindó sus impresiones después de dos entrenamientos completados en territorio peruano.

"La preparación ha sido muy buena. Ya empiezan las eliminatorias para el Mundial y creo que ha sido muy bueno estar aquí en muy buenas canchas, estar todas juntas para terminar de conformar un buen grupo", señaló la defensa.

Por su parte, Ivis Ubarte está viviendo su primer llamado con Panamá, lo cual lo describe como un "sentimiento inexplicable" y el "sueño de toda niña".

"Estar con jugadoras de alto nivel que nos representan, es algo que quería desde hace mucho tiempo", comentó.

Panamá volverá a entrenar este viernes 24 de octubre, a las 4:00pm, nuevamente en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Peruana de Fútbol.

Partido ante Perú

Sobre el partido ante la Selección de Perú, Arlén Hernández resaltó que será un compromiso complicado por el poderío físico de los equipos sudamericanos.

"Jugamos la última vez también con Bolivia hace poco y creo que son jugadoras y son selecciones que son muy fuertes físicamente, siempre están metiéndole. Creo que eso nos va a ayudar a nosotras para llegar a un nivel, a exigirnos físicamente también".

Por su parte, Ubarte, se mostró también enfocada en el partido del próximo 28 de octubre.

"La selección de Perú se está preparando muy bien, tienen un encuentro en Colombia, pero nosotros estamos trabajando para eso, entrenando fuerte porque no queremos regalar nada", manifestó.

Eliminatorias mundialistas

El elenco dirigido por la DT Toña Is estará debutando en las Clasificatorias Concacaf W, Rumbo al Mundial 2027 el próximo domingo 30 de noviembre ante Curazao.

Panamá quedó en el Grupo E como cabeza de serie junto a las selecciones de Cuba, San Cristóbal y Nieves, Aruba y la propia Curazao.

"Creo que todas compartimos el mismo sueño. Hay jugadoras nuevas en este proceso, pero creo que todas tenemos la ambición de ir al Mundial. Es una obligación para nosotras porque es una meta que nos trazamos nosotras mismas", dijo Hernández

Por último, Ivis Ubarte también habló sobre las eliminatorias que se aproximan dentro de un mes.

"Se sabe que del Grupo Panamá es el favorito, pero son eliminatorias. Ningún país quiere regalar nada. Nosotros estamos trabajando fuerte para eso".

La escuadra femenina busca su segunda clasificación mundialista, después de decir presente en Australia y Nueva Zelanda 2023.

Información de FPF

