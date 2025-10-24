MLB EN VIVO- Serie Mundial 2025| Dodgers vs Azulejos: Juego 1 por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/¡Llegó la hora! Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto inician su enfrentamiento por el título de la temporada 2025 del béisbol de las Grandes Ligas con el primer partido de la Serie Mundial que se realiza en el Rogers Centre y que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

El marcador favorece a los Dodgers 1-0.

Los Dodgers llegan por segundo año consecutivo al 'Clásico de Otoño' y esperan convertirse en el primer equipo en 25 años que lo gana en más de una ocasión. Después de una temporada regular en la que se las arreglaron para ganar la División Oeste de la Liga Nacional, con un récord de 93 victorias y 69 derrotas, se crecieron en los playoffs donde ganaron nueve de los 10 partidos que han jugado. Después de despachar en dos partidos a los Rojos de Cincinnati, en la Serie de Comodines, superaron a los Phillies de Filadelfia en el duelo divisional para luego conquistar el banderín del 'Viejo Circuito' con una barrida en cuatro juegos sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Por su parte, los Azulejos vuelven a una Serie Mundial luego de 32 años en los que no alcanzaban los primeros planos.

Los pupilos de John Schneider han mostrado empuje en la presente postemporada al superar en cinco partidos de la Serie Divisional a los Yankees de Nueva York y reponerse de un mal comienzo para vencer en siete juegos a los Marineros de Seattle en la disputa por el banderín del 'Joven Circuito'.

Abridores

Los Dodgers tienen listo al veterano Blake Snell como su lanzador abridor para este juego.

Snell se ha constituido en la ficha principal de la rotación de los Dodgers. Con dos premios Cy Young en su vitrina, Snell se presenta con 15 partidos jugados de por vida en postemporada.

El zurdo de los Dodgers posee récord de siete victorias y tres derrotas en estas instancias decisivas. El pasado 13 de octubre, se llevó la victoria en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a los Cerveceros de Milwaukee. En ese juego toleró un hit y propinó 10 ponches en ocho episodios.

El novato Trey Yesavage fue anunciado por los Azulejos como el encargado de la apertura. El serpentinero tuvo tres aperturas en la temporada regular antes de la postemporada donde abrió tres partidos más. El más reciente fue el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Marineros de Seattle. En esa salida, de cinco entradas y dos tercios, permitió seis imparables y dos carreras, dio siete ponches y tres bases por bolas lo que le valió para llevarse la victoria en esa ocasión.

Alineaciones

El equipo de Los Ángeles mueven a Freddie Freeman al tercer puesto en el orden de bateo y Will Smith pasa al cuarto. Tommy Edman baja al octavo puesto, en tanto Kiké Hernández sube al séptimo y Teóscar Hernández pasa al quinto.

Toronto coloca en esta ocasión a Davis Schneider como segundo bate en sustitución de Nathan Lukes, que recientemente ocupó ese lugar a la ofensiva. Bo Bichette vuelve a la acción, tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda, para jugar en la segunda base y asumir el rol de cuarto bateador de la alineación y Myles Straw estará en el jardín derecho y ocupará el puesto ocho en el orden al bate.

Dodgers

Shohei Ohtani (BD) Mookie Betts (SS) Freddie Freeman (1B) Will Smith (C) Teóscar Hernández (RF) Max Muncy (3B) Kiké Hernández (LF) Tommy Edman (2B) Andy Pagés (CF)

Lanzador abridor: Blake Snell

Azulejos

George Springer (BD) Davis Schneider (LF) Vladimir Guerrero Jr. (1B) Bo Bichette (2B) Alejandro Kirk (C) Daulton Varsho (CF) Ernie Clement (3B) Myles Straw (RF) Andrés Giménez (SS)

Lanzador abridor: Trey Yesavage