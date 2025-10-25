LPF resultados| Sporting San Miguelito y Árabe Unido igualan en Los Andes

Sintoniza el partido Herrera FC vs Atlético Nacional, el viernes 31 de octubre a las 4:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Sporting San Miguelito y el Deportivo Árabe Unido empataron este sábado, 0-0, en un partido de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se realizó en el Complejo Deportivo Los Andes.

Previa

La actividad en la décimo cuarta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa este sábado con el partido entre el Sporting San Miguelito y el Deportivo Árabe Unido, desde el Complejo Deportivo Los Andes, y que puedes ver por TVMAX y TVN Pass.

El Sporting llega a este partido con 20 puntos que le tienen en el tercer lugar de la Conferencia Este. Dicho puesto le mantiene en la zona de playoff por lo que una victoria le afianzaría en esa posición.

Por su parte, el Árabe Unido está en el quinto puesto con 17 unidades por lo que ganar le permitirá luchar por un puesto para entrar en la siguiente instancia.

En los últimos cinco juegos entre ellos, los 'Académicos' aventajan al Árabe con dos victorias sobre una de su rival de turno. Además suman dos empates en ese lapso de partidos.

Este encuentro es el primero de la cartelera de este sábado la que culminará con el encuentro entre el Plaza Amador y el Alianza FC en el COS Sports Plaza desde las 8:15 p.m.

Otro resultado

La jornada 14 inició el viernes 24 de octubre con la victoria del San Francisco FC sobre Herrera FC, por 1 a 0, en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

Kevin Calderón anotó el único gol del encuentro al minuto 47.