Sporting vs Olympique Marsella | Champions League: Alineaciones confirmadas, Michael Amir Murillo en el banquillo

Panamá/Sporting CP y Olympique de Marseille se enfrentan en la Fase de Liga de la UEFA Champions League (UCL) con idénticos registros en el inicio del torneo: una victoria y una derrota. Sin embargo, llegan al partido en momentos de forma muy distintos.

Por un lado, el Sporting CP atraviesa una preocupante racha de resultados. Su victoria por 4-1 ante el Kairat Almaty en la jornada 1 es su único triunfo en los últimos ocho partidos de Champions League.

La situación se ha agravado recientemente, ya que el equipo se encuentra invencible en 90 minutos en sus últimos tres encuentros en todas las competiciones, un hecho que no ocurría desde febrero. Para avanzar en la Taça de Portugal, necesitaron de un gol en propia meta y el tiempo extra para derrotar al Pacos Ferreira, lo que evidencia sus actuales problemas de efectividad. La derrota por 2-1 ante el Napoli en la jornada 2 de la UCL inició esta fase irregular.

En el extremo opuesto se encuentra el Olympique de Marseille. El equipo francés llega al partido en un momento de forma brillante, encadenando cinco victorias consecutivas, su mejor racha desde enero de 2023.

Bajo el mando del entrenador Roberto De Zerbi, el equipo no solo lidera la Ligue 1 tras golear 6-2 al Le Havre, sino que también logró su victoria más abultada en la UCL en casi 16 años al derrotar 4-0 al Ajax en la jornada 2. El objetivo de De Zerbi es claro: poner fin a la sequía de 14 años del club sin jugar la fase eliminatoria de la Champions.

Las estadísticas recientes prometen un partido con más de 2.5 goles, ya que siete de los últimos nueve partidos de Sporting en la UCL han superado esa cifra. Los portugueses, además, mantienen una racha positiva al haber anotado en cada uno de sus últimos 18 partidos de fase de grupos en competiciones europeas.

Por su parte, el Olympique de Marseille muestra una ofensiva en estado de gracia, habiendo anotado al menos dos goles en cuatro partidos consecutivos. El próximo gol marsellés en la UCL será especial, ya que será su gol número 100 en la fase final de la competición.

Entre los jugadores clave a seguir, destaca Francisco Trincão del Sporting, quien ha anotado 16 de sus últimos 17 goles con el club después del minuto 40. Para los visitantes, toda la atención recae en Mason Greenwood, autor de cuatro goles en la victoria ante Le Havre y cuya efectividad es tal que su equipo ha ganado 15 de los últimos 16 partidos en los que él ha marcado (1 empate).

En el capítulo de bajas importantes, Sporting sigue sin poder contar con Daniel Bragança, quien no ha jugado esta temporada debido a una lesión de LCA. Marsella enfrenta bajas significativas con Amine Gouiri fuera por aproximadamente tres meses tras requerir cirugía, y Facundo Medina también lesionado con un problema en el tobillo.

No obstante, el historial de visitante de Marsella en la competición es su talón de Aquiles. Han sufrido 11 derrotas en sus últimos 12 partidos como visitantes en la fase final de la UCL.

Sin embargo, el único destello de esperanza en esa negativa estadística es muy significativo: su victoria por 0-2 en este mismo escenario durante la fase de grupos de la UCL 2022/23. Ese triunfo forma parte del historial cara a cara entre ambos, que hasta el momento es favorable a los franceses, quienes han ganado los dos enfrentamientos previos.

A pesar de esto, fuera de esa victoria en Lisboa, el Olympique de Marseille ha perdido sus otros cuatro compromisos como visitante frente a equipos portugueses en la máxima competición europea.

Con información de Flashscore

