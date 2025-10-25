EN VIVO MLB Serie Mundial 2025| Dodgers vs Azulejos: Juego 2 del 'Clásico de Otoño'

Las emociones del béisbol de las Grandes Ligas se viven a través de TVMAX y TVN Pass.

Canadá/La Serie Mundial 2025 continúa con la disputa del segundo partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto desde el Rogers Centre.

En la parte alta del cuarto episodio, el marcador está empatado 1-1.

Momentos clave

Alta 1ra

0-1 (2 Outs)

Will Smith pega sencillo con rodado a jardinero central Daulton Varsho. Freddie Freeman anota.

LAD 1,TOR 0

Baja 3ra

1-0 (1 Out)

Alejandro Kirk out con elevado de sacrificio a jardinero central Andy Pages. George Springer anota. 2 Outs

LAD 1,TOR 1

Previa

Los Azulejos tienen la ventaja en la serie luego de su victoria sobre el equipo californiano, por 11 a 4, en un primer partido donde los locales inclinaron la balanza a su favor en la sexta entrada con nueve anotaciones. Ahora tratarán de ganar para viajar a Los Ángeles con una diferencia más amplia a su favor.

Los Dodgers quieren convertirse en el primer equipo en 25 años que gana campeonatos consecutivos. Anteriormente lo lograron los Yankees de Nueva York entre los años 1998 y 2000.

El elenco de Los Ángeles requerirán del triunfo para emparejar la serie y, así, tener la posibilidad de completar su misión en casa.

Abridores

Para este partido los Dodgers y los Azulejos asignaron como sus lanzadores abridores a Yoshinobu Yamamoto y Kevin Gausman, respectivamente.

Yamamoto (12-8, 2.49 de efectividad) vuelve a lanzar luego de transitar la ruta completa en su presentación en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee.

Gausman (10-11, 3.59 de efectividad) abrirá el segundo partido de una serie tras encargarse de las aperturas de los Azulejos en los primeros juegos de los enfrentamientos ante los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle.

Alineaciones

Mientras los Dodgers mantienen la formación ofensiva que presentaron en el primer juego. Los Azulejos incorporan al 'infielder' Isiah Kiner-Falefa, quien defenderá la segunda base y sustituirá a Bo Bichette.

Dodgers

Shohei Ohtani, BD Mookie Betts, SS Freddie Freeman, 1B Will Smith, C Teóscar Hernández, RF Max Muncy, 3B Enrique "Kike" Hernández, LF Tommy Edman, 2B Andy Pagés, CF

Lanzador abridor: Yoshinobu Yamamoto

Azulejos

George Springer, B Nathan Lukes, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Alejandro Kirk, C Daulton Varsho, CF Ernie Clement, 3B Addison Barger, RF Isiah Kiner-Falefa, 2B Andrés Giménez, SS

Lanzador abridor: Kevin Gausman