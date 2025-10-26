Real Madrid vs Barcelona| Estadísticas del primer tiempo en el 'Clásico'
Un partido lleno de emociones en la jornada 10 de la liga española.
España/El primer tiempo del clásico entre Real Madrid y Barcelona fue una verdadera muestra de contrastes. Aunque el conjunto azulgrana dominó ampliamente la posesión del balón, con un 70% frente al 30% del Real Madrid, fueron los merengues quienes supieron capitalizar mejor sus oportunidades para irse al descanso con ventaja por 2-1.
El Barcelona impuso su estilo desde el arranque, con una circulación precisa —297 pases y un 92% de efectividad— que le permitió instalarse con frecuencia en campo rival. Ese control se tradujo en el gol de Fermín López, quien aprovechó una jugada colectiva para batir a Thibaut Courtois y abrir el marcador. Sin embargo, la respuesta del Real Madrid fue inmediata y contundente.
Pese a tener menos el balón y completar apenas 150 pases con un 87% de precisión, el equipo de Xabi Alonso mostró una enorme efectividad en ataque. Kylian Mbappé igualó el encuentro con una definición de clase mundial tras un contragolpe fulminante, y poco después Jude Bellingham puso el 2-1 con un potente disparo desde la frontal del área, tras un tiro de esquina bien ejecutado.
Las estadísticas reflejan un duelo equilibrado en intensidad: 5 faltas del Real Madrid frente a 4 del Barcelona, y una tarjeta amarilla por lado. Los blancos, aunque remataron menos (6 tiros contra 3 del Barça), generaron más peligro en las acciones a balón parado, con 8 tiros de esquina frente a solo 2 del rival.
En resumen, la primera mitad mostró a un Barcelona dominante en la posesión, pero a un Real Madrid más eficaz y letal en los metros finales. La ventaja de 2-1 al descanso premia la contundencia blanca y deja abierto un segundo tiempo que promete emociones fuertes.
Desglosamos en números lo ocurrido en el primer tiempo.
Remates
- Real Madrid: 6
- Barcelona: 3
Remates al arco
- Real Madrid: 30
- Barcelona: 70
Posesión
- Real Madrid: 30%
- Barcelona: 70%
Pases
- Real Madrid: 150
- Barcelona: 297
Precisión de los pases
- Real Madrid: 87%
- Barcelona: 92%
Faltas
- Real Madrid: 5
- Barcelona: 4
Tarjetas amarillas
- Real Madrid: 1
- Barcelona: 1
Tarjetas rojas
- Real Madrid: 0
- Barcelona: 0
Posición adelantada
- Real Madrid: 2
- Barcelona: 1
Tiros de esquina
- Real Madrid: 8
- Barcelona: 2