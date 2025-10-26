Real Madrid vs Barcelona| Estadísticas del primer tiempo en el 'Clásico'

España/El primer tiempo del clásico entre Real Madrid y Barcelona fue una verdadera muestra de contrastes. Aunque el conjunto azulgrana dominó ampliamente la posesión del balón, con un 70% frente al 30% del Real Madrid, fueron los merengues quienes supieron capitalizar mejor sus oportunidades para irse al descanso con ventaja por 2-1.

El Barcelona impuso su estilo desde el arranque, con una circulación precisa —297 pases y un 92% de efectividad— que le permitió instalarse con frecuencia en campo rival. Ese control se tradujo en el gol de Fermín López, quien aprovechó una jugada colectiva para batir a Thibaut Courtois y abrir el marcador. Sin embargo, la respuesta del Real Madrid fue inmediata y contundente.

Pese a tener menos el balón y completar apenas 150 pases con un 87% de precisión, el equipo de Xabi Alonso mostró una enorme efectividad en ataque. Kylian Mbappé igualó el encuentro con una definición de clase mundial tras un contragolpe fulminante, y poco después Jude Bellingham puso el 2-1 con un potente disparo desde la frontal del área, tras un tiro de esquina bien ejecutado.

Las estadísticas reflejan un duelo equilibrado en intensidad: 5 faltas del Real Madrid frente a 4 del Barcelona, y una tarjeta amarilla por lado. Los blancos, aunque remataron menos (6 tiros contra 3 del Barça), generaron más peligro en las acciones a balón parado, con 8 tiros de esquina frente a solo 2 del rival.

En resumen, la primera mitad mostró a un Barcelona dominante en la posesión, pero a un Real Madrid más eficaz y letal en los metros finales. La ventaja de 2-1 al descanso premia la contundencia blanca y deja abierto un segundo tiempo que promete emociones fuertes.

Desglosamos en números lo ocurrido en el primer tiempo.

Remates

Real Madrid: 6

6 Barcelona: 3

Remates al arco

Real Madrid: 30

30 Barcelona: 70

Posesión

Real Madrid: 30%

30% Barcelona: 70%

Pases

Real Madrid: 150

150 Barcelona: 297

Precisión de los pases

Real Madrid: 87%

87% Barcelona: 92%

Faltas

Real Madrid: 5

5 Barcelona: 4

Tarjetas amarillas

Real Madrid: 1

1 Barcelona: 1

Tarjetas rojas

Real Madrid: 0

0 Barcelona: 0

Posición adelantada

Real Madrid: 2

2 Barcelona: 1

Tiros de esquina