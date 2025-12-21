Villarreal vs Barcelona | Estadísticas del primer tiempo, Raphinha marcó de tiro penal

Panamá/El Barcelona se fue al descanso con ventaja mínima gracias al gol de Raphinha, en un primer tiempo donde la posesión y la eficacia marcaron la diferencia.

El conjunto culé dominó con un 72% de posesión frente al 28% del Villarreal, mostrando control absoluto en el mediocampo y una circulación de balón precisa (88% de pases completados, 298/338).

Otras noticias: Real Madrid vs Sevilla resultado | Bellingham y Mbappé encabezan triunfo merengue

Otras noticias: Neymar en 2025: Goles clave para salvar al Santos, lesiones y dudas sobre su futuro

En cuanto a remates, el Villarreal intentó más (8 en total) pero con poca claridad (2 a puerta), mientras que el Barça fue más eficiente: 5 disparos, apenas 1 a puerta, pero suficiente para abrir el marcador. Ambos equipos generaron 2 grandes ocasiones, aunque la diferencia estuvo en la definición.

El gol de Raphinha fue clave. El brasileño firmó un 9.4 de nota, con 2 remates, un xG de 0.81 y una gran capacidad de desequilibrio en el área rival según Flashscore. Además, aportó en la creación con 1 gran ocasión generada y un xA de 0.63, confirmando su rol protagonista.

En defensa, el guardameta García J. respondió con 2 paradas y un registro perfecto en distribución (100% de pases completados), evitando que el Villarreal transformara su 1.21 xG en gol. Por su parte, Eric García mostró solidez con 87% de precisión en pases y 3 intercepciones, contribuyendo a mantener el orden defensivo.

El Villarreal, pese a su insistencia, se topó con un Barça sólido y paciente. Incluso tuvo un remate al palo, pero la falta de acierto y los errores conducentes a remate (2) le costaron caro. El equipo amarillo deberá mejorar en el segundo tiempo si quiere revertir la historia.

Otras noticias: Thiago Silva | Leyenda brasileña fichó con el Oporto de Portugal

Claves del primer tiempo:

Posesión: Barcelona 72% – Villarreal 28%

Barcelona 72% – Villarreal 28% Remates: Villarreal 8 – Barcelona 5

Villarreal 8 – Barcelona 5 Grandes ocasiones: 2 por lado

2 por lado Figura: Raphinha, autor del gol y líder ofensivo

Otras noticias: La Finalissima Argentina vs España ya tiene fecha y calentará motores mundialistas

Otras noticias: Supercopa de Italia | Nápoles elimina al vigente campeón Milan y avanza a la final