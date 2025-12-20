Real Madrid vs Sevilla resultado | Bellingham y Mbappé encabezan triunfo merengue

Madrid, España/Con su 59º tanto del año 2025 para el Real Madrid, transformando un penal ante el Sevilla, el atacante francés Kylian Mbappé igualó este sábado el récord anotador del club en un mismo año civil, que ostentaba en solitario Cristiano Ronaldo desde 2013.

Mbappé, que además festejaba este 20 de diciembre su 27 cumpleaños, tuvo que esperar al minuto 86 del partido para alcanzar el mismo total que su ídolo de infancia.

Intentó hasta el final superar la marca, sin conseguirlo, y el choque terminó con victoria madridista por 2-0, marcaron Jude Bellingham al minuto 39 y Kylian Mbappé de tiro penal al minuto 86.

- Celebración dedicada -

"Hoy es un día especial, es mi cumple... el récord es increíble, he igualado a mi ídolo Cristiano Ronaldo, al mejor jugador del Real Madrid, hoy la celebración iba para él, para mi amigo y mi referente", dijo nada más finalizar el francés.

Su gol de penal en el minuto 86 recompensaba sus esfuerzos después de numerosas ocasiones, especialmente una hacia la hora de juego en la que su remate de cabeza fue despejado al larguero por el arquero del Sevilla, el griego Odisseas Vlachodimos.

Para su equipo, el tanto suponía la tranquilidad después de que el inglés Jude Bellingham adelantara al equipo blanco en el 39, rematando de cabeza en el área, elevándose por encima del resto, un balón servido de falta desde un lateral por Rodrygo.

- Courtois, el otro héroe -

En la segunda mitad, el guardameta Thibaut Courtois tuvo varias intervenciones salvadoras en un partido que era de ida y vuelta hasta que el Sevilla se quedó con uno menos por la expulsión del brasileño Marcão en el 69.

Era la segunda roja para el Sevilla, después de que el entrenador argentino Matías Almeyda fuera igualmente expulsado en el descanso por sus protestas.

Con 42 puntos, el equipo blanco se coloca a uno del líder Barcelona (43), que el domingo tiene un compromiso delicado al visitar al Villarreal (35), tercer clasificado.

A pesar de la victoria, la tensión que existe entre la grada y su equipo quedó patente en los abucheos que se escucharon en varias fases del partido, tanto en la primera como en la segunda mitad, en los momentos de mayor presión del Sevilla.

El incendio provocado este mismo mes por las derrotas en casa ante Celta de Vigo y Manchester City todavía sigue sin ser sofocado, a pesar de que el equipo ha encadenado tres triunfos (dos en Liga, uno en Copa del Rey) desde entonces.

Xabi Alonso y sus pupilos pueden ahora tomarse un respiro navideño ya que tienen ahora dos semanas hasta su siguiente partido, que será el 4 de enero de nuevo en el Bernabéu ante otro equipo sevillano, el Betis, antes de emprender viaje a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España.

- Año nuevo, entrenadores nuevos -

En el resto de partidos del sábado, el Celta de Vigo (7º) solo pudo empatar (0-0) en su visita al Oviedo (19º), pero ese punto le permite subir provisionalmente al séptimo lugar, rozando ya la zona europea.

Su rival asturiano evita caer al último puesto, que sigue ocupando el Levante, que empató también, en su caso 1-1, ante la Real Sociedad.

Un penal transformado por Adrián De la Fuente en el 90+3 permitió a los granotas evitar la derrota ante una Real que es apenas decimosexta, solo dos puntos sobre la zona roja de la tabla.

Tanto Levante como Real Sociedad aprovecharon este sábado para anunciar la identidad de sus nuevos entrenadores, el portugués Luis Castro en el caso de los valencianos y el estadounidense Pellegrino Matarazzo en el de los vascos.

El que se toma un respiro en la lucha por la salvación es Osasuna, que sube al duodécimo lugar tras vencer 3-0 al Alavés (15º) en un partido que estuvo igualado hasta la recta final y donde el croata Ante Budimir fue decisivo con un doblete (72', 81' de penal), antes de que Raúl García (90+3) pusiera el tercero y definitivo.

