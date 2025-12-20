Hansi Flick catalogó de chiste el once del año presentado por FIFA ¿por qué?

El alemán también anunció la baja del centrocampista español Pedri , que no estará disponible contra el Villarreal .

Madrid, España/El entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, definió este sábado de "chiste" el XI del año anunciado por la FIFA el martes y en el que no figura Raphinha.

El extremo brasileño fue clave desde la banda izquierda la pasada temporada, en la que el Barça logró un triplete doméstico (LaLiga, Copa del Rey y Superliga).

Otras noticias: Premios The Best | Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se llevaron los honores

Otras noticias: Thiago Silva | Leyenda brasileña fichó con el Oporto de Portugal

Pese a ello, el atacante de 29 años no entró en el "XI masculino del año", votado por entrenadores y capitanes de las selecciones, periodistas y aficionados.

"Este XI del año de la FIFA es un chiste, un verdadero chiste", declaró Flick este sábado, en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Villarreal del domingo.

"Cuando veo que no está Raphinha en la banda, es algo increíble", incidió.

El FC Barcelona cayó eliminado en semifinales de Liga de Campeones contra el Inter de Milán. En esa competición Raphinha terminó como colíder de goleadores, empatado a 13 dianas con el guineano Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), y lideró la tabla de asistencias con siete.

"Cuando ves los partidos que jugó, cuantos goles marcó, cuantas asistencias dio, es increíble. Además, su influencia en el equipo. Realmente no es justo para él", opinó Flick.

"Para mí, es un chiste. No puedo creerme que no esté en el mejor XI porque después de la temporada que hizo, se lo merecía, es increíble", lamentó.

Otras noticias: Real Madrid vs Sevilla | Kylian Mbappé podría superar a Cristiano Ronaldo ¿de qué se trata?

El alemán también anunció la baja del centrocampista español Pedri, que no estará disponible contra el Villarreal.

"Tiene un problema en el cuádriceps, quizá podría jugar el domingo, pero sería arriesgar demasiado", reveló el preparador alemán sobre el internacional español de 23 años.

"Lo tenemos que cuidar. Está entrenando y haciendo tratamientos. No queremos correr riesgos, lo necesitamos más adelante", añadió Flick en la rueda de prensa previa a la visita al Submarino Amarillo.

El Barça es líder del campeonato con 43 puntos, con cuatro de ventaja sobre el Real Madrid (2º, 39 puntos). El Villarreal cierra el podio provisional, con 35 unidades.

Otras noticias: Caos en la final de la Copa Colombia entre Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Otras noticias: La Finalissima Argentina vs España ya tiene fecha y calentará motores mundialistas