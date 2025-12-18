Caos en la final de la Copa Colombia entre Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Canales de televisión denunciaron que sus periodistas y otros empleados fueron agredidos .

Medellín, Colombia/Al menos 59 personas resultaron heridas en medio de disturbios protagonizados por hinchas la noche del miércoles en el estadio de la ciudad colombiana de Medellín, informaron autoridades el jueves.

Los fanáticos del Atlético Nacional e Independiente Medellín, los equipos más populares de la ciudad, se enfrentaron al término del partido de vuelta de la final de la Copa Colombia 2025.

El global quedó 1-0 a favor del Atlético Nacional, que jugó como visitante este duelo.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo decenas de aficionados corren en la cancha del estadio Atanasio Girardot y se lanzan objetos. Algunos llevan cuchillos.

El escuadrón antidisturbios de la policía intervino ante el caos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, reportó en un video que 52 personas fueron atendidas por médicos, mientras que la policía dio cuenta de siete uniformados heridos.

Las autoridades no reportaron capturados.

Villa precisó que intentan identificar a los responsables con las imágenes de cámaras de seguridad. En caso de detenerlos serán "judicializados", pues "son delincuentes y van a ser tratados como tal".

Luego el secretario dijo ante los medios que la alcaldía presentará una demanda contra los organizadores de los desmanes ante la fiscalía por delitos como "lesiones" y "daño al bien público".

Canales de televisión denunciaron que sus periodistas y otros empleados fueron agredidos. La cadena Win Sports, que emite en exclusiva los partidos, sostuvo en un comunicado que tuvo que detener la transmisión cuando los hinchas "atacaron" sus equipos técnicos.

La ceremonia de entrega de las medallas y el trofeo a Atlético Nacional no pudo realizarse. Después de que la situación fue controlada, el club recibió la copa ante las tribunas vacías, reportó la prensa local.

Los disturbios empañaron lo que era un festejo con banderas y cánticos de más de 43.000 hinchas.

"Lo que debió ser una fiesta terminó con las tribunas vacías", lamentó en un mensaje en la red X la División Mayor (Dimayor), el ente rector del fútbol colombiano.

Para duelos entre equipos grandes, la entrada de fanáticos del club visitante suele estar prohibida en Colombia para evitar incidentes, pero esta vez la alcaldía de Medellín había permitido el ingreso como gesto de paz en el fútbol.

El alcalde, Federico Gutiérrez, llamó "criminales" a los protagonistas de los disturbios.

La violencia en el fútbol colombiano deja al menos 150 hinchas asesinados desde 2008, según investigaciones independientes a falta de cifras oficiales.

