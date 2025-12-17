Copa del Rey resultados | Real Madrid sufrió ante el Talavera de la tercera división en España

El conjunto blanco, dirigido por Xabi Alonso, necesitó de un doblete de Kylian Mbappé para superar a un Talavera combativo en la Copa del Rey.

Panamá/El Real Madrid logró avanzar a los 16avos de final de la Copa del Rey tras imponerse 2-3 al CF Talavera, en un partido mucho más exigente de lo previsto para los dirigidos por Xabi Alonso, que debieron emplearse a fondo para sellar su clasificación.

El conjunto blanco abrió el marcador al minuto 41, cuando Kylian Mbappé apareció con su calidad habitual para firmar el 0-1 y darle tranquilidad momentánea al equipo merengue. Antes del descanso, al 45+1, un autogol de Manuel Ferrando amplió la ventaja y colocó el 0-2 parcial para el Real Madrid.

Otras noticias: Copa Intercontinental | PSG en la tanda de penales venció a Flamengo y se coronó campeón

En la segunda parte, el CF Talavera, club que milita en la Primera RFEF Grupo 1, mostró carácter y empuje ante su afición. La reacción llegó al minuto 80, cuando Nahuel Arroyo descontó y encendió el encuentro, poniendo en aprietos al conjunto visitante.

Cuando parecía que el partido se complicaba, volvió a aparecer Kylian Mbappé, quien al minuto 88 marcó su segundo gol del partido y el tercero del Real Madrid, una anotación clave que parecía sentenciar la eliminatoria.

Sin embargo, el Talavera no bajó los brazos y volvió a recortar distancias en el tiempo añadido. Al 90+1, el argentino Gonzalo Ignacio Di Renzo anotó el 2-3, dando emoción hasta el pitazo final, aunque ya no alcanzó para forzar la prórroga.

Con este resultado, el Real Madrid avanza en la Copa del Rey, aunque dejando sensaciones de sufrimiento ante un Talavera combativo, que vendió cara la eliminación y demostró por qué es un equipo competitivo dentro de la Primera RFEF.

Otras noticias: Luis Suárez renueva con Inter Miami para 2026: jugará otra temporada con Messi