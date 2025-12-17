Copa Intercontinental | PSG en la tanda de penales venció a Flamengo y se coronó campeón

En una exhibición de fallos, el PSG sobrevive por ser el "menos malo" en una tanda de infarto.

Panamá/La final de la Copa Intercontinental se mantuvo cargada de dramatismo durante los 90 minutos reglamentarios, tras los goles de Khvicha Kvaratskhelia al minuto 38 para el PSG, y de Jorginho, quien igualó el marcador desde el punto penal al minuto 62 para Flamengo.

La paridad obligó a disputar tiempos extras, donde ninguno de los dos equipos logró romper el equilibrio, a pesar del desgaste físico y las ocasiones generadas en ambos arcos.

El título se definió finalmente en la tanda de tiros penales, marcada por los fallos constantes y la presión del momento. Por el Paris Saint-Germain, Vitinha y Nuno Mendes mostraron eficacia desde los once pasos, mientras que por el conjunto brasileño Flamengo, el uruguayo Néstor de la Cruz fue el único jugador en convertir su disparo.

Con mayor efectividad en la definición, el PSG terminó imponiéndose y se quedó con el título en una final intensa y llena de tensión, donde los penales fueron decisivos para inclinar la balanza a favor del club parisino.

El gran héroe de la final de la Copa Intercontinental fue el portero ruso Matvéi Safónov, quien se convirtió en figura al detener cuatro tiros durante la definición desde los doce pasos. Con reflejos y sangre fría, Safónov fue determinante para inclinar la balanza a favor del PSG, neutralizando los intentos de Flamengo y sellando el título para el conjunto parisino en una tanda de penales cargada de tensión.

- Costoso regalo de Rossi -

Ganador del Balón de Oro y el Premio The Best de la FIFA, Ousmane Dembélé, lastrado por los problemas físicos en los últimos meses, comenzó la final de la Copa Intercontinental en el banquillo.

Luis Enrique apostó por un ataque con Désiré Doué, Kang-in Lee y Kvaratskhelia. Filipe Luís, del otro lado, puso en cancha lo mejor que tenía en el Flamengo.

El PSG tomó rápido el control del compromiso y empujó haciendo valer su superioridad.

Un primer error de Rossi acabó con un disparo de Fabián Ruiz que anidó en la red cuando ni siquiera se habían cumplido 10 minutos de juego. La jugada, por fortuna para los brasileños, fue anulada por el VAR: el balón había salido por la línea final cuando el arquero lo regalaba en un mal despeje.

El dominio del PSG era abrumador, aunque el Flamengo se las arreglaba para resistir.

No cambiaban las cosas pese a que Luis Enrique debía cambiar de planes con la salida por lesión del coreano Lee, entre lágrimas, en el minuto 35.

Y otro fallo de Rossi era aprovechado por los parisinos.

Doué centró desde la banda derecha en busca de Kvaratskhelia y Rossi salió a cortar, pero terminó dejándole la esfera a los pies del georgiano, quien anotó sin oposición.

Un cabezazo de Erick Pulgar, en una jugada a pelota parada, fue la mejor ocasión del agobiado Fla.

- Igualdad y turno de Safónov -

La entrada de Pedro fue el primer movimiento de Filipe Luís, que intentaba incluir una pieza para ayudar a fijar a la impasable dupla de centrales formada por Marquinhos y Willian Pacho.

Y las circunstancias lo ayudaron, porque el penal llegó muy rápido.

Giorgian de Arrascaeta fue derribado por Marquinhos en el área y, por intermedio del VAR, el penalti fue sentenciado.

Convirtió Jorginho, con su categoría de campeón del Mundial de Clubes, un trofeo que alzó con el Chelsea en 2022.

Luis Enrique respondió con la entrada de Dembélé. Ya no había nada que reservar.

Sobre el final de los 90 minutos, el Balón de Oro generó una desequilibrante jugada. Marquinhos, con todo a su favor, no pudo patear con certeza.

Así llegó la prórroga, los penales y la hora de Safónov, con una buena pizca de complicidad de los cobradores del Flamengo, muy flojos.

