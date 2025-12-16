Kylian Mbappé gana demanda al PSG: Tribunal ordena pagar 61 millones por salarios impagados

PSG asegura que hubo un acuerdo en agosto de 2023 con Mbappé en el cual el futbolista aceptaba una reducción de remuneración.

París, Francia/El club París Saint-Germain fue condenado este martes por un tribunal laboral de París a compensar con 61 millones de euros (71,7 millones de dólares) por primas y salarios impagados a su exjugador Kylian Mbappé, que en 2024 se unió al Real Madrid.

Por distintos conceptos de aplicación del Código de Trabajo en vigor en Francia, Mbappé había reclamado casi 263 millones de euros (309 millones de dólares) a su anterior empleador, que solicitaba por su parte 440 millones de euros (517 millones de dólares) por daños y perjuicios.

Las peticiones de PSG fueron íntegramente rechazadas, mientras que las de Mbappé se vieron principalmente limitadas a las primas, salarios y vacaciones impagadas en la parte final de su contrato, siendo rechazado su reclamo de que el tipo de contrato fuera recalificado de temporal a indefinido.

El club campeón de Francia y de Europa estará también obligado a informar a sus hinchas de esta decisión, en la primera página de su sitio web durante un mes.

Preguntados sobre un eventual recurso, los abogados de PSG prefirieron en un primer momento no hacer comentarios sobre ello pero el club emitió luego una reacción en un comunicado, asegurando que "se reserva el derecho a recurrir".

"PSG siempre ha actuado de buena fe y con integridad", añadió, deseando "al jugador lo mejor para el futuro de su carrera".

Por su parte, "los representantes del señor Kylian Mbappé toman nota con satisfacción de la decisión comunicada en este día", manifestaron los abogados del futbolista.

"Este veredicto confirma que los compromisos deben ser respetados. Reestablece una realidad sencilla: incluso en la industria del fútbol profesional rige el Derecho del Trabajo", apuntaron.

Una relación degradada -

El conflicto laboral entre PSG y Mbappé empezó cuando el jugador llevó a las instancias deportivas una reclamación de 55 millones de euros por salarios y primas impagadas, algo que el club se negó a satisfacer.

Mbappé, fichado por PSG a mediados de 2017, llegó a estar un tiempo apartado del grupo profesional del equipo de la capital francesa, a principios de la temporada 2023-2024, por negarse a renovar su contrato.

PSG quería entonces evitar que al término del contrato en junio de 2024 pudiera irse a otro club sin indemnización de traspaso, como finalmente ocurrió con su salida rumbo a Real Madrid.

Mbappé fue reintegrado al grupo de PSG en agosto de 2023, para la primera jornada de la Ligue 1, pero las relaciones entre las partes se enfriaron mucho desde febrero de 2024, cuando el jugador confirmó su intención de irse en junio de 2024 como agente libre.

PSG asegura que hubo un acuerdo en agosto de 2023 con Mbappé en el cual el futbolista aceptaba una reducción de remuneración si decidía finalmente irse con la carta de libertad al término de su contrato, algo que el jugador niega.

El club francés estimó que Mbappé actuó en sus últimos años en la entidad con "deslealtad" e impidió que el PSG pudiera buscar un traspaso lucrativo a otro equipo, citando la existencia de una oferta muy elevada del Al Hilal saudita en 2023.

Una Champions esquiva -

Mbappé se había unido en 2017 a PSG procedente de Mónaco por 180 millones de euros de la época, en una de las operaciones más elevadas del fútbol.

Con PSG ganó seis veces la liga francesa -había logrado una anteriormente con Mónaco- pero no pudo cumplir el gran objetivo de la Liga de Campeones europea.

PSG levantó precisamente la primera Champions de su historia en la temporada 2024-2025, en el primer curso con Mbappé fuera de su plantel.

Mbappé, que está en su segunda temporada en Real Madrid, no ganó nunca la Liga de Campeones en su carrera deportiva.