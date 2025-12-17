Luis Suárez renueva con Inter Miami para 2026: jugará otra temporada con Messi

Suárez aterrizó en Estados Unidos en enero de 2024 para formar parte de los Cuatro Fantásticos.

Miami, Estados Unidos/Fin a la incertidumbre: Luis Suárez jugará una temporada más junto a Lionel Messi en el Inter Miami, hasta final de 2026, según informó este miércoles el vigente campeón de la liga norteamericana (MLS).

La continuidad del Pistolero, que en enero cumplirá 39 años, estaba en duda debido a la falta de noticias sobre la renovación de su anterior contrato, que vencía en diciembre, y su reciente pérdida de protagonismo bajo las órdenes de Javier Mascherano.

Otras noticias: Neymar en 2025: Goles clave para salvar al Santos, lesiones y dudas sobre su futuro

Las negociaciones entre Inter Miami y Suárez tuvieron como condicionantes respetar el legado del exatacante del FC Barcelona, sin comprometer el límite salarial que acusa a los equipos de la MLS, dijeron a la AFP fuentes conocedoras de las conversaciones.

La renovación pone fin a los rumores que vinculaban al charrúa, segundo máximo artillero histórico del Inter, con 42 goles, con un regreso a su club de formación, el Nacional de Montevideo.

Es a la vez un analgésico para el 9 tras una campaña en la que anotó diez goles y brindó once asistencias en 32 partidos de MLS, pero que estuvo marcada por su comportamiento errático dentro del campo, que le provocó varias fechas de suspensión por agredir rivales.

Otras noticias: Premios The Best | Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se llevaron los honores

Perder la titularidad -

Suárez aterrizó en Estados Unidos en enero de 2024 para formar parte de los Cuatro Fantásticos, el esfuerzo del equipo de Miami por atraer atención a la competición norteamericana al fichar a exfiguras del Barça como Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El astro argentino, de 38 años, renovó en octubre su contrato hasta 2028, lo que abre seriamente las puertas a que defienda la corona mundial con Argentina en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Los dos españoles, de 37 y 36 años, respectivamente, colgaron los botines al final de la temporada 2025, una campaña histórica para el Inter pero que culminó con muchos interrogantes alrededor del goleador histórico de la selección uruguaya.

El Pistolero perdió la titularidad con la promesa argentina Mateo Silvetti, de 19 años, en la recta final del curso pasado y no tuvo minutos en la primera final de la MLS de la historia de las Garzas.

El 9 vio desde el banco la primera coronación de la franquicia floridana en la liga norteamericana, conquistada a costas del Vancouver Whitecaps del mediapunta alemán Thomas Müller.

"No es una decisión fácil sacar un jugador como Luis, con su trayectoria", reconoció Mascherano, tras un contundente triunfo por 4-1 sobre FC Cincinnati en los cuartos de final de la Conferencia Este.

Otras noticias: Copa Intercontinental 2025 | PSG vs Flamengo: Filipe Luís, promete frenar al club francés

Concachampions, el objetivo -

Aquel fue el primer cotejo rumbo al título en que Suárez, considerado uno de los mejores centrodelanteros del siglo, comenzó en la suplencia del joven equipo copropiedad del inglés David Beckham.

Tanto Mascherano como varios jugadores del cuadro rosa destacaron la actitud que tuvo el Pistolero al perder la titularidad frente a un joven, que además se compenetró a la perfección con Messi, en el cierre del año en que cruzó la barrera de los 600 goles.

Pero la continuidad del feroz atacante charrúa refuerza la iniciativa de los dueños del Inter de conformar una plantilla altamente competitiva para intentar ganar por primera vez la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Luis es una leyenda del fútbol y uno de los mejores nueve de todos los tiempos", destacó recientemente el socio mayoritario del club, Jorge Mas.

Las Garzas reemplazaron en diciembre a Alba con el también lateral izquierdo español Sergio Reguilón, exjugador del Real Madrid y del Sevilla, quien se sumará a una estructura liderada en el campo por Messi y su compatriota Rodrigo De Paul... y, claro, Suárez.

Otras noticias: Kylian Mbappé gana demanda al PSG: Tribunal ordena pagar 61 millones por salarios impagados