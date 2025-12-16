Copa Intercontinental 2025 | PSG vs Flamengo: Filipe Luís, promete frenar al club francés

El técnico del Flamengo se muestra confiado antes de la final intercontinental contra el poderoso París Saint-Germain, pese a reconocer la dificultad del desafío.

Ar Rayyan, Catar/El entrenador del Flamengo, Filipe Luís, confió este martes en la capacidad de su equipo para controlar el poderoso ataque del París Saint-Germain, su rival el miércoles en Catar en la final de la Copa Intercontinental.

El club más popular de Brasil, flamante campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirão, aspira a ganar su segundo trofeo en la competición, tras el alzado por Zico y compañía en 1981 frente al Liverpool.

Pero el desafío es gigante, pues deberá doblar las rodillas del rey de Europa, que bajo la conducción técnica del español Luis Enrique y la habilidad del francés Ousmane Dembélé ha desplegado un potencial ofensivo notable.

"Sus jugadores tan jóvenes y rápidos nos pondrán en dificultades en determinados momentos del juego", reconoció Filipe Luís, de 40 años, en la rueda de prensa previa a la final.

"Tenemos una forma de defender, no defendemos al jugador, defendemos al equipo, el balón, y esperamos sacar el máximo tiempo posible a los jugadores decisivos, especialmente en el centro del campo. No tengo dudas de que tenemos armas para neutralizar el ataque del PSG", agregó.

Considerado el técnico brasileño más prometedor, el exlateral izquierdo destacó sin embargo la importancia de que sus dirigidos hagan un "partido perfecto" para que de esa forma tenga opciones de derrotar "al mejor equipo del mundo".

"Varios equipos jugaron contra ellos, con estrategias diferentes y pocos pudieron neutralizarlos. Tienen jugadores con velocidad, poderío ofensivo y muy completos en todas las fases. No en vano fueron campeones de la Champions", apuntó.

Filipe Luís alabó además a Luis Enrique, el hombre que "mostró al mundo que en el fútbol moderno, para vencer, todo el mundo tiene que correr".

"Él perdió a su mayor estrella (Kylian Mbappé, quien partió al Real Madrid), montó un equipo sólido con jóvenes y conquistó el título más soñado, la Liga de Campeones", señaló.

A pesar de la dificultad de vencer al monarca de Europa, cuyos clubes se han quedado con todas las Intercontinentales y los Mundiales de Clubes desde 2013, el DT del Fla confía en su nómina estelar, una de las más caras de América.

El cuadro carioca ya ha demostrado que puede imponerse a los colosos europeos, pues en el Mundial de Clubes de mitad de año derrotó 3-1 al Chelsea, que luego ganó la estrella, en la fase de grupos.

Y en suelo catarí contará con todo el plantel a disposición, incluso el delantero Pedro, quien superó problemas físicos.

"Estamos todos preparados para este gran momento, que es el último de la temporada. Todo esfuerzo que se haga será poco, tenemos que hacer un partido perfecto", dijo el DT.

