Mundial 2026 | Selección de Surinam en problemas con la FIFA ¿peligra su playoffs intercontinental?

Panamá/El Repechaje Intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para disputarse en México el próximo mes de marzo, podría sufrir modificaciones severas debido a una posible sanción de la FIFA contra la Federación de Futbol de Surinam (SVB).

La selección de Surinam podría quedar eliminada de la competencia internacional, incluyendo su histórico cupo al Repechaje, por problemas judiciales que afectan a su federación.

La Raíz del Conflicto Judicial

El principal motivo de la crisis radica en que la justicia surinamesa ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de la SVB. Esta acción fue el resultado de una demanda interpuesta por los grupos Oldenstam y Kurban, quienes perdieron en las elecciones internas de la Federación.

La Federación Surinamesa emitió un comunicado señalando que esta acción es de "mala fe" y su objetivo es obstaculizar el funcionamiento de la SVB.

Prohibición de la FIFA y Riesgo de Suspensión

La SVB ha advertido que la FIFA prohíbe en su reglamento la intervención de los tribunales ordinarios en la gobernanza del fútbol, permitiéndola solo en casos de absoluta necesidad. Según la Federación, la situación actual los expone a graves sanciones, incluida la suspensión temporal de todas las actividades futbolísticas nacionales e internacionales.

Aunado a la crisis judicial, el director técnico de Surinam, Stanley Menzo, quien logró llevar al combinado sudamericano por primera vez a un Repechaje para un Mundial, renunció a la selección por motivos personales el pasado 1 de diciembre.

El Impacto en el Repechaje

Si la Selección de Surinam es alcanzada por una sanción de la FIFA y resulta eliminada del Repechaje Intercontinental, su rival, Bolivia, avanzaría directamente a la Final. En ese escenario, Bolivia se enfrentaría a Irak por el boleto mundialista a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En Honduras sueñan con ocupar el puesto de Surinam en el playoffs intercontinental.

Según publicó en la red social X el periodista hondureño Julio César Cruz, del diario El Heraldo de Honduras, algunos medios y comunicadores —entre ellos TV Azteca— han empezado a hacerse eco de una situación administrativa que estaría afectando a la Federación de Fútbol de Surinam.

De acuerdo con esa información, órganos de justicia de Surinam habrían ordenado el congelamiento de las cuentas de la federación, un hecho que, de confirmarse, podría interpretarse como injerencia gubernamental, una falta grave según los estatutos de la FIFA. Este tipo de situaciones puede derivar en sanciones deportivas, incluida la suspensión de competencias internacionales.

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de la FIFA, la sola posibilidad ha generado especulación en la región. En Honduras, este escenario ha sido interpretado como una ventana de oportunidad, ya que por posición en el ranking y criterios deportivos, la selección catracha sería la principal candidata a reemplazar a Surinam en el repechaje en caso de una eventual exclusión.

En ese hipotético escenario, Honduras enfrentaría a Bolivia en Monterrey y, de avanzar, se mediría a Irak por uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo. El ganador de ese camino quedaría ubicado en un grupo de alto nivel, junto a Francia, Senegal y Noruega.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación periodística, a la espera de que los organismos correspondientes aclaren la situación institucional del fútbol en Surinam. Mientras tanto, la FIFA no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme o descarte una sanción, por lo que el panorama del repechaje sigue abierto y sujeto a posibles cambios.

