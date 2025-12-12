Kadir Barría: “Todavía no asimilo lo que estoy viviendo”
Panamá/El joven delantero panameño Kadir Barría, de apenas 18 años, continúa escribiendo una historia extraordinaria en el fútbol sudamericano.
De patear balón en las canchas del barrio en Concepción, Juan Díaz, hoy se abre paso en uno de los escenarios más exigentes del continente: la Serie A de Brasil donde ya es considerado una de las promesas del Botafogo.
Barría conversó en exclusiva con Fabio Caballero, del Noticiero AM de TVN Noticias, donde repasó su rápido ascenso, sus emociones recientes y sus aspiraciones como futbolista profesional.
“Yo le prometí a mi madre y a mi padre que iba a ser futbolista. Siempre les decía que se iba a dar, que iba a virar la situación. Trabajé, trabajé en todo momento, y la verdad que no esperaba jugar en otro país”, confesó el atacante, que hoy es visto como uno de los talentos panameños con mayor proyección internacional.
A pesar del impacto que ha generado en Brasil, Kadir reconoce que aún procesa lo que está viviendo:
“La verdad que no, todavía no lo asimilo. Me salen los videos del gol, de los partidos, pero aún no lo termino de creer. Lo asimilo más por cómo la gente allá lo vive”.
Durante una breve visita a Panamá, aprovechó para sorprender a su madre el pasado 8 de diciembre, un gesto cargado de emoción familiar. “La última vez, mi mamá se quedó fría porque no creía que iba a venir. Yo le había dicho que no podría viajar y estaba triste. Cuando vio a mi tía, a mi abuela, a mis amigos… la verdad que fue una alegría muy grande”, relató.
El 18 de noviembre, día en que Panamá celebraba su clasificación al Mundial, Barría también hizo vibrar a los fanáticos brasileños al anotar un doblete con el Botafogo, consolidando su capacidad para aparecer en momentos decisivos. Ese rendimiento ha despertado expectativas sobre su potencial aporte a la selección nacional.
“Si la Selección me llama sería un honor, una felicidad enorme”, aseguró. “Nunca he estado en un proceso, pero todo llega en el tiempo de Dios. Si pasa, será una alegría muy grande. Yo creo que desde que Panamá clasificó al Mundial, Botafogo me apoyó y me preparé para ese momento”.
Aunque debe regresar pronto a Brasil para continuar con los entrenamientos, Barría también se prepara para graduarse del IPT de Juan Díaz a finales de diciembre. Su sueño continúa: “Me gustaría jugar en un equipo de Europa, ya sea en España o Italia”.
Con disciplina, talento y una determinación que impresiona a su corta edad, Kadir Barría demuestra que los sueños nacidos en el barrio pueden alcanzar escenarios gigantes. Y como dicen en Brasil, "no bairro, a clave está en jugar bonito, pero sobre todo en creer".
Con información de Fabio Caballero.
