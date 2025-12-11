Kadir Barría panameño que triunfa en Botafogo tiene como pilar central a su familia

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/A sus 18 años, el panameño Kadir Barría se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Botafogo en la Serie A de Brasil, un ascenso meteórico que hoy lo coloca en la conversación nacional por su posible inclusión en la Selección de Panamá para el esperado Mundial 2026.

En una charla con Botafogo Podcast, Barría abrió su corazón y compartió detalles de las emociones, experiencias y motivaciones que marcan este momento clave de su carrera.

“Era una meta en mi vida”: el gol que cambió todo

Barría recordó con intensidad la jugada que lo catapultó a los titulares tras marcar uno de sus primeros goles en la primera división brasileña:

“Fue una pelota que entré, dominé y chuté... la pelota entró, caray. Era una conquista, una meta que yo tengo en mi vida: entrar en un juego, voltear el marcador y dar victoria por el Botafogo.”

El mediocampista describió ese momento como un antes y un después, asegurando que ese gol “no solo fueron tres puntos”, sino una validación de su trabajo y un impulso enorme para seguir creciendo en uno de los torneos más competitivos del continente.

El mensaje inesperado de Igor Jesús: “Un sueño para mí”

Una de las experiencias que más marcó a Barría tras su actuación fue la llamada que recibió de una figura reconocida del fútbol brasileño, Igor Jesús, quien se interesó directamente en felicitarlo:

“Nunca pensé conocerlo… y él me siguió en Instagram y me mandó un mensaje. Es un sueño para mí también.”

El joven panameño confesó que al inicio no sabía qué decirle, sorprendido por la admiración de un jugador al que apenas había visto por televisión. Este reconocimiento, dijo, lo motivó aún más a seguir trabajando con humildad.

Sinergia en la cancha: la sociedad con Danilo

Barría también destacó la conexión futbolística que ha construido con su compañero Danilo, quien ha sido clave para su adaptación:

“Danilo habla mucho conmigo: ‘si tengo la bola y tú corres al espacio, ahí te voy a tirar la pelota’. Tenemos buena comunicación.”

Para el cuerpo técnico del Botafogo, esta química es uno de los puntos más prometedores del desarrollo de Barría dentro del plantel profesional.

La familia, su motor emocional

Aunque brilla en Brasil, el corazón de Barría sigue en Panamá. El mediocampista aseguró que su familia es su mayor fuente de inspiración:

“Es una cosa que nunca voy a olvidar en mi vida… Después de cada gol, cada conquista, llamo a mi familia. Conmemoro con ellos aunque estén lejos.”

El jugador se emociona especialmente al hablar de su madre, pieza clave en su crecimiento personal y deportivo. Su mayor deseo es poder traerla a Brasil para verlo jugar en persona:

“Aún no ha podido venir a Brasil a ver un juego mío, pero es algo que quiero conquistar el año que viene, si Dios quiere traerla acá… junto a mi papá y mi hermana.”

¿Rumbo al Mundial 2026?

El rendimiento de Barría no ha pasado desapercibido en Panamá. Su madurez, rapidez, visión de juego y personalidad dentro del campo lo colocan como una alternativa real para integrar la Selección Nacional en un histórico Mundial 2026 que podría marcar el inicio de una nueva generación.

A sus 18 años, Kadir Barría no solo representa una promesa: hoy es una realidad que crece partido a partido en el fútbol brasileño y que podría ser clave en la mayor vitrina del planeta.