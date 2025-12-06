Mundial 2026: Panamá vs Croacia ¿Recuerdan a Ivana Knoll la novia de Catar 2022?

Panamá/La modelo croata Ivana Knoll alcanzó notoriedad mundial durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, donde fue apodada por los internautas como “la novia del Mundial”.

Su constante presencia en los partidos de la selección de Croacia generó una amplia discusión en redes sociales, tanto por su apoyo visible al equipo como por la polémica que rodeó sus apariciones públicas. Knoll, quien previamente ostentó el título de Miss Croacia, se convirtió en una figura recurrente en las transmisiones televisivas y en la conversación digital.

Su popularidad se incrementó debido a su postura desafiante frente a las normas de vestimenta impuestas en Qatar, donde la legislación prohíbe que las mujeres expongan partes del cuerpo como los hombros, el estómago, las rodillas o el pecho.

Pese a estas restricciones, Ivana Knoll asistió a los encuentros con atuendos ceñidos, tops cortos y prendas en tonos rojo y blanco, los colores de la bandera croata. Su presencia se volvió tan comentada que numerosos aficionados acudían a los estadios con la intención de fotografiarse con ella.

Tres años después del fenómeno que protagonizó en 2022, la figura de Ivana Knoll sigue despertando interés. La modelo ha retomado actividad en redes sociales, esta vez con un enfoque más amplio en su trabajo internacional. Actualmente, combina su carrera como modelo con incursiones en el ámbito de DJ, actividad que ha sorprendido a parte de su audiencia. En Instagram mantiene una comunidad superior a los 2.8 millones de seguidores, consolidando su presencia como figura pública global.

En los últimos años, Knoll también ha recibido propuestas laborales de diversa índole, entre ellas una oferta para unirse a la plataforma OnlyFans, solicitud que rechazó firmemente al afirmar que “no soy esa clase de gente”. Según declaraciones previas, la modelo llegó a recibir hasta diez llamadas diarias y múltiples correos de agencias interesadas en que generara contenido para adultos, pero reiteró su decisión de mantener su perfil profesional fuera de ese formato.

Respecto a su posible presencia en el Mundial 2026, no existe información confirmada sobre si asistirá a los partidos de la selección croata, pero muchos panameños seguidores de Ivana esperan cumplir el deseo de verla y tomarse alguna foto con ella durante el torneo.

En esa edición mundialista, la selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. El calendario oficial señala que Panamá debutará el 17 de junio ante Ghana en el Toronto Stadium a las 6:00 p.m., continuará el 23 de junio frente a Croacia en el mismo escenario y horario, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Inglaterra en el New Jersey Stadium a las 4:00 p.m.

