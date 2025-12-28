Clima en Panamá: Condiciones secas y altas temperaturas podrían registrarse este domingo

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las máximas oscilarán entre 30°C y 33°C en el Pacífico, mientras que en el Caribe se ubicarán entre 29°C y 31°C, y en la Cordillera Central entre 22°C y 25°C.

Ciudad de Panamá, Panamá/Condiciones secas y calurosas, alternadas con aguaceros ocasionales, podrían registrarse este domingo 28 de diciembre, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Según el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe, durante horas de la mañana se presentarán nublados con aguaceros ocasionales hacia sectores costeros, mientras que el resto de la región mantendrá cielo parcialmente nublado a despejado.

Para la tarde, se esperan chaparrones de corta duración en zonas muy puntuales, principalmente en áreas montañosas y serranías. En horas de la noche, no se prevén lluvias significativas.

En la vertiente del Pacífico, la mañana estará marcada por condiciones secas y calurosas. Durante la tarde, podrían registrarse algunos nublados con lluvias aisladas en zonas montañosas de Chiriquí y la Cordillera Central, mientras que en el resto del país predominará cielo parcialmente nublado a despejado. Para la noche, no se anticipan eventos lluviosos relevantes.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las máximas oscilarán entre 30°C y 33°C en el Pacífico, mientras que en el Caribe se ubicarán entre 29°C y 31°C, y en la Cordillera Central entre 22°C y 25°C.

Respecto a los vientos, se prevén flujos variables de componente norte, nor-noreste y noroeste, con velocidades sostenidas entre 15 y 30 kilómetros por hora a lo largo del día.

En el ámbito marítimo, el litoral Caribe presentará olas de entre 1.4 y 1.8 metros de altura, con períodos de hasta ocho segundos, por lo que se mantienen condiciones de precaución debido a vientos y oleajes. En tanto, en el litoral del Pacífico, se esperan olas de 0.5 a 1.0 metro, con períodos de 10 a 14 segundos, consideradas favorables para la navegación.

Finalmente, el informe advierte que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles muy altos a extremos (8 a 11+) en todo el país, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de protección.