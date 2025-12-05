Mundial 2026 | Reacción de Thomas Christiansen luego del resultado del sorteo

El Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX.

Panamá/Tras conocerse que Panamá formará parte del Grupo L del Mundial 2026, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, el entrenador Thomas Christiansen conversó con TVMAX Deportes para analizar el panorama que se le presenta a la selección panameña, dejando claro un mensaje central: Panamá irá a competir.

Desde el Kennedy Center de Washington, el técnico inició destacando la mentalidad del equipo. “Hay que venir a competir, ese es el mensaje primordial”, aseguró con firmeza. Añadió que, si Panamá está en esta Copa del Mundo, es por mérito. “Tenemos un equipo muy bueno. Si estamos aquí en el mundial es por méritos propios, y seguro que le vamos a dar guerra a Inglaterra, a Croacia y a Ghana”, recalcó.

Christiansen también admitió que, a medida que avanzaba el sorteo, ya comenzaba a pensar en la preparación. “Una cosa es clasificar y ahora es venir a competir”, dijo. Con los rivales y sedes cada vez más definidos, el técnico señaló que la planificación será intensa desde mayo, cuando inicien los trabajos orientados específicamente al torneo. “Hay muchas cosas que ahora han quedado más claras… por lo menos las sedes, el base camp ya se ha reducido bastante”, explicó.

El reto de conformar la lista de convocados también está sobre la mesa. Christiansen fue claro: nadie tiene el puesto asegurado. “Todo el mundo quiere estar y todo el mundo va a dar su mejor versión… eso hace que el equipo sea más competitivo”, mencionó. Incluso abrió la puerta para nuevas sorpresas: “Puede haber alguien nuevo que nunca haya estado. Todo es posible”, ejemplificando con el reciente debut de Martin Krug en España.

En cuanto a la preparación de partidos amistosos, Christiansen no se apresura a elegir rivales solo por confederación. “No necesariamente tiene que ser un equipo africano… buscamos equipos que jueguen con sistemas similares”, dijo al analizar la estructura táctica de Ghana. El técnico confirmó que ya iniciaron conversaciones informales con distintas selecciones para la fecha FIFA de marzo, la única antes del torneo.

Consultado sobre lo que representa enfrentar a Inglaterra, país donde dirigió, a Croacia con figuras como Luka Modric, y a Ghana dirigida por Otto Addo, Christiansen fue categórico: “Nosotros no tenemos que ser inferiores. Queremos competir y nuestras fuerzas como equipo unido nos permiten pelear con cualquiera”. Eso sí, reconoció que la suerte no estuvo del todo del lado panameño. “Me hubiese gustado un equipo de otra confederación en vez de dos europeos”, admitió.

Finalmente, envió un mensaje directo a la afición panameña: “Vamos a ir con todo. Esto es lo que hay y hay que disfrutarlo. Este es el evento deportivo más grande del mundo. El que pueda acompañar a la selección, que lo haga… esto no se consigue cada año”, expresó emocionado.

Panamá ya tiene ruta y rivales. Ahora comienza la carrera final hacia un Mundial que promete ser histórico para los canaleros.