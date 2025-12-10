Mundial 2026 | Tercera fase de venta de entradas: Fechas clave y requisitos

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La Copa Mundial de la FIFA anunció la Tercera Fase para la adquisición de entradas, un periodo de venta crucial para los aficionados.

¿Cómo Comprar?

Los interesados en obtener boletos deben primero crear un FIFA ID en la página web oficial de la FIFA. La solicitud debe realizarse entre el 11 de diciembre y el 13 de enero. Durante este proceso, los aficionados tienen la oportunidad de seleccionar los partidos deseados, las categorías de entradas y la cantidad de asientos que desean adquirir.

Puntos a Considerar

Es fundamental notar que no existe garantía de que las solicitudes enviadas durante esta fase resulten exitosas. Los aficionados serán notificados sobre el estado de su solicitud mediante correo electrónico en febrero. A aquellos a quienes se les asignen entradas, se les cobrará automáticamente.

Panorama General de Ventas

Aunque esta fase opera bajo un sistema de solicitud, la FIFA ha indicado que las entradas seguirán vendiéndose por orden de llegada conforme se aproxime la fecha de inicio del torneo.

Hasta la fecha, la FIFA reporta un exitoso periodo de ventas, con transacciones registradas en más de 200 países y territorios. Los residentes de los tres países anfitriones—Estados Unidos, Canadá y México—fueron los que más compras realizaron en las fases iniciales. Otros países con alta demanda incluyen a Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha provocado una demanda extraordinaria y un interés global sin precedentes, con cerca de dos millones de entradas vendidas antes del inicio de la Tercera Fase de venta. La FIFA ha reportado que las transacciones provienen de más de 200 países y territorios diferentes, lo que subraya la magnitud de la cita.

El grupo de naciones que lidera la adquisición de boletos está dominado, como era de esperar, por los tres países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá. Los residentes de estas naciones fueron los que registraron el mayor volumen de ventas en las fases iniciales. De hecho, el Top 3 está compuesto por Estados Unidos en la primera posición, debido a que tendrá la mayor cantidad de sedes y partidos, seguido de cerca por México en el segundo lugar (con gran tradición futbolera) y Canadá en el tercer puesto.

Fuera de Norteamérica, la lista de los países con más compras de entradas se completa con varias potencias del fútbol mundial. Estos países, que demuestran una alta demanda de aficionados viajeros y fiel afición internacional, completan el Top 10.

La lista de los siguientes países con mayor número de entradas adquiridas incluye a Inglaterra, Alemania y Brasil. Colombia figura prominentemente, ubicándose por delante de España, Argentina (cuya demanda se relaciona con la euforia tras el título mundial) y Francia, que cierran los diez primeros puestos de la lista. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que esta increíble respuesta del público es una "magnífica señal" de que el Mundial ya ha cautivado a los aficionados del mundo entero.

