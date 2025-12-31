Solidaridad ciudadana impulsa ayuda para madre con hijos que padecen insuficiencia renal

Según informó Celeste Serrano, representante de “Corazones de Matías”, la madre, identificada como Diana, enfrenta una realidad crítica: perdió a uno de sus hijos durante la pasada Navidad a causa de una falla renal, mientras que otros tres menores continúan luchando diariamente contra esta misma condición, requiriendo tratamientos constantes de hemodiálisis.