Mundial 2026| Cancillería de Panamá anuncia requisitos para viajar a Toronto

Panamá/Si usted está pensando en viajar a Toronto para ver a la Selección de Panamá en el Mundial 2026, hay varios requisitos y advertencias que debe conocer antes de comprar su boleto aéreo. La Cancillería de Panamá, a través de la Embajada panameña en Canadá, publicó una guía oficial con información migratoria clave, recomendaciones y alertas sobre fraudes que ya afectan a aficionados en toda la región.

Como recordarán la selección de fútbol panameña quedó en el Grupo L del torneo y jugará en el estadio BMO Field de Toronto el 17 de junio ante Ghana y el 23 de junio frente a Croacia, ambos encuentros están previsto para a las 7:00 p.m. (hora local).

Sin embargo, para poder ir a ver los partidos usted debe cumplir con un pasaporte válido, itinerario de viaje, prueba de fondos y, según el caso, una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) o una visa de visitante.

Aquí el Link: Esta es la página web oficial del Gobierno de Canadá para solicitar una autorización electrónica de viaje (eTA)

La eTA, de acuerdo con la embajada panameña en Canadá, solo aplica para quienes ingresen por vía aérea y que únicamente califican quienes tengan una visa estadounidense vigente o quienes hayan tenido una visa canadiense de visitante (TRV) en los últimos 10 años, aunque esté expirada. Este permiso tiene un costo oficial de 7 dólares canadienses y debe solicitarse exclusivamente en el portal del Gobierno canadiense.

En ese sentido, advierten a los fanáticos evitar páginas intermediarias o agencias no autorizadas, debido a la proliferación de sitios fraudulentos que cobran tarifas excesivas o buscan obtener datos personales y financieros. Para los viajeros que no cumplan con los requisitos para la eTA, será necesario tramitar una visa de visitante, cuya aprobación puede tomar alrededor de dos meses, por lo que se recomienda iniciar el proceso con antelación.

Aquí el Link : El sitio web oficial del Gobierno de Canadá

Asimismo, se recordó que poseer boletos para los partidos no garantiza la entrada a Canadá ni influye en la decisión migratoria, y que la FIFA no asume responsabilidad por pérdidas económicas derivadas de un eventual rechazo de ingreso.

Para evitar estafas, se recomienda verificar que los consultores de inmigración sean miembros del College of Immigration and Citizenship Consultants, y que abogados, notarios o paralegales estén registrados a un colegio provincial canadiense, y los paralegales —solo en Ontario— al Law Society of Ontario.

Los viajeros pueden consultar información actualizada sobre requisitos de entrada y procedimientos migratorios en el portal del Gobierno de Canadá dedicado al Mundial.

