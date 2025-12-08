Mundial 2026 | ¿Quiéres apoyar a la selección de Panamá en Toronto? aquí todo lo que debes saber

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/¡Qué emoción pensar en apoyar a la Selección de Panamá en el Mundial de 2026! Para que un aficionado panameño pueda viajar a Canadá con fines turísticos para ver los partidos, es fundamental entender los requisitos de ingreso, ya que los ciudadanos de Panamá necesitan una visa para ingresar al país, según la página oficial de Canadá.

El viaje para el Mundial 2026 calificaría bajo la categoría de turismo. Aquí explicamos de manera simple los dos caminos que puedes tomar:

Esta es la mejor opción si ya tienes un historial de viaje favorable, ya que solo algunos ciudadanos panameños son elegibles para solicitar una eTA.

Solo puedes solicitar una eTA si viajas a Canadá por vía aérea y cumples uno de estos dos criterios:

1. Has tenido una visa canadiense de residente temporal (TRV) en los últimos 10 años.

2. Tienes una visa estadounidense de no inmigrante (NIV) vigente.

Si cumples con alguno de estos puntos, ¡excelente!. Si no los cumples, debes solicitar la Visa de Visitante o Turismo.

El Camino Estándar: La Visa de Visitante o Turismo

Si no eres elegible para la eTA, tendrás que aplicar a la Visa de Visitante, que es la adecuada para fines turísticos, como ir al Mundial. Esta visa te permite quedarte en Canadá por hasta 6 meses,.

Aquí están los pasos principales para conseguir tu visa:

1. Preparación de Documentos Clave

• Tu pasaporte debe estar activo.

• ¡Ojo! El pasaporte no puede estar a seis meses o menos de su fecha de vencimiento; si lo está, debes agendar una cita para su tramitación antes de iniciar la solicitud de visa.

2. Solicitud y Pago

• La solicitud de Visa para Canadá se hace online.

• Debes llenar los formularios de solicitud en línea dependiendo del motivo de viaje.

• Reúne todos los documentos de respaldo necesarios para la solicitud.

• Llena el formulario de Consentimiento de VFS global.

• Paga las tasas del Gobierno Canadiense en dólares canadienses,. La tarifa actual para la visa de turista es de $100 CAN por persona.

3. Los Biométricos (Huellas y Foto)

• Una vez que has enviado la solicitud de visado y los documentos de respaldo, debes programar una cita para presentar tus datos biométricos (huellas dactilares y una foto),.

• El costo de los biométricos es de $85 CAN por persona.

• Esto se realiza en un Centro de Solicitud de Visa (VAC) en Panamá,. El VAC en Ciudad de Panamá está en la Av. Jacinto Palacios Cobos 223.

4. Envío del Pasaporte

• Solo después de recibir una carta de solicitud o un correo electrónico, puedes enviar tu pasaporte al VAC. El VAC se encarga de enviarlo de forma segura a la oficina de visas.

En resumen: Para asegurar tu viaje al Mundial 2026, el paso crucial es determinar si calificas para la eTA o si debes aplicar a la Visa de Visitante, la cual requiere una solicitud en línea, el pago de tarifas y la toma de datos biométricos en el centro autorizado en Ciudad de Panamá,,.

Puedes pensar en el proceso de la visa canadiense como comprar un boleto para un vuelo: si ya tienes un historial de viaje (las visas previas o la visa estadounidense), puedes usar el carril rápido (la eTA); si no, tienes que pasar por la ventanilla completa (la Visa de Visitante), asegurándote de que todos tus papeles (el pasaporte activo y los formularios) estén en orden antes de hacer la fila para la documentación.

