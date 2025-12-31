Solidaridad ciudadana impulsa ayuda para madre con hijos que padecen insuficiencia renal

Según informó Celeste Serrano, representante de “Corazones de Matías”, la madre, identificada como Diana, enfrenta una realidad crítica: perdió a uno de sus hijos durante la pasada Navidad a causa de una falla renal, mientras que otros tres menores continúan luchando diariamente contra esta misma condición, requiriendo tratamientos constantes de hemodiálisis.

David, Chiriquí/La difícil situación de una madre y sus hijos con insuficiencia renal comenzó a visibilizarse gracias a la labor solidaria del colectivo “Corazones de Matías”, lo que ha permitido que empiece a llegar ayuda humanitaria para mejorar sus condiciones de vida.

La familia carece de una vivienda adecuada, alimentos y apoyo institucional, situación que fue dada a conocer por la organización, generando una ola de solidaridad entre ciudadanos y autoridades. Tras la difusión del caso, diversas personas y entidades se han comprometido a brindar apoyo, incluyendo trabajos de adecuación de la vivienda y asistencia básica, con el objetivo de que los menores puedan acceder a una mejor calidad de vida.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que ya inició los trámites para que Diana sea incorporada al programa “Ángel Guardián”, lo que permitiría a la familia recibir un respaldo económico y social por parte del Estado.

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la urgencia de atender a familias en condición de extrema vulnerabilidad, especialmente aquellas que enfrentan enfermedades crónicas sin los recursos necesarios para sobrellevarlas.

Con información de Demetrio Ábrego