Selección de Panamá | El Canal de Panamá y la FPF lanzan alianza de identidad y orgullo nacional

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/En un evento significativo que destacó la identidad y el orgullo nacional panameño, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Canal de Panamá lanzaron una nueva y sólida alianza.

El acuerdo, que consolida el respaldo oficial del Canal a la Selección Nacional de Fútbol, fue formalizado el jueves 11 de diciembre de 2025.

El acto se llevó a cabo en el Teatro Ascansio Arosemena en Ancón, y contó con la presencia de Ricaurte Vásquez Morales, Administrador del Canal de Panamá, y Fernando Arce, presidente encargado de la FPF.

Otras noticias: Mundial 2026 calendario | Descubre Toronto ciudad que recibirá a la selección de Panamá

Un Compromiso Basado en Valores Compartidos

Esta colaboración subraya el compromiso histórico del Canal con iniciativas que reflejan la disciplina, el esfuerzo colectivo y la excelencia, valores que ambas instituciones comparten al representar a Panamá ante el mundo.

El Administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, enfatizó que la entidad es, por generaciones, un símbolo de soberanía, unidad y progreso. Vásquez comparó las misiones de ambas partes, señalando: "Así como conectamos océanos, también conectamos a Panamá con su espíritu de excelencia". Dirigiéndose al camino hacia el Mundial, exclamó: "Somos Canaleros, unidos, disciplinados y orgullosos de nuestra Selección”.

Por su parte, el presidente encargado de la FPF, Fernando Arce, destacó que esta alianza va más allá de un acuerdo formal, siendo una convergencia de dos trayectorias sólidas que comparten el propósito de seguir elevando el nombre de nuestro país y ampliar su reconocimiento internacional.

Alcance Social y Deportivo Ampliado

Esta alianza estratégica no solo beneficia a la Selección Mayor, sino que se extiende a todas las Selecciones Nacionales en sus diferentes categorías. El acuerdo permitirá impulsar iniciativas en beneficio de los distintos programas formativos y categorías juveniles de la FPF, ampliando su impacto social y deportivo en comunidades a nivel nacional. Arce aseguró que se fortalecerán los proyectos formativos que beneficiarán a jóvenes y comunidades.

El evento también sirvió para reconocer el papel unificador del fútbol en la sociedad panameña, especialmente tras la histórica clasificación al Mundial 2026, que inspiró un profundo sentido de pertenencia entre miles de panameños.

Entre los asistentes destacados estuvieron jugadores de la Selección Mayor Masculina como Aníbal Godoy, Eric Davis y Alberto Quintero, y de la Femenina como Wendy Natis, Rebeca Espinosa y Arlen Hernández. También asistieron leyendas mundialistas de Rusia 2018: Armando Cooper, Gabriel Gómez y Adolfo Machado.

Con este acompañamiento, el Canal de Panamá y la Selección Nacional consolidan una alianza que proyecta orgullo, unidad y excelencia ante el mundo, bajo el lema: Dos símbolos, una sola tierra.

Con información de la FPF.