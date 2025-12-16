Premios The Best | Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se llevaron los honores

Dembélé, de 28 años, se convirtió en septiembre en el sexto francés en levantar el Balón de Oro.

Panamá/La FIFA celebró los The Best FIFA Football Awards 2025 en una lujosa ceremonia realizada en Doha el martes 16 de diciembre, reconociendo a los mejores jugadores, entrenadores y porteros de la temporada pasada.

Los principales galardonados de la noche lograron hacer el doblete, al repetir los triunfos obtenidos previamente en el Balón de Oro:

• Mejor Jugador de la FIFA 2025: Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia) se llevó el máximo honor masculino. Dembélé fue premiado tras un gran año en el que el PSG ganó cuatro trofeos, destacando la Champions League.

"Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo", sostuvo el jugador del París Saint Germain.

• Mejor Jugadora de la FIFA 2025: Aitana Bonmatí (Barcelona, España) fue la ganadora en la categoría femenina. La centrocampista fue reconocida por tercer año consecutivo como la mejor jugadora del mundo.

"Estoy agradecida de tener el premio, fui votada por los jugadores, entrenadores y los fanáticos y lo disfrutaré", señaló la española.

Otros ganadores clave incluyen:

• Mejor Entrenador Masculino: Luis Enrique (París Saint-Germain) recibió el galardón tras la arrasadora temporada 2024-25 del PSG, culminando con la gloria en la Champions League.

• Mejor Entrenadora Femenina: Sarina Wiegman (Inglaterra) fue coronada, alzándose con el premio por quinta vez desde 2017, luego de guiar a las Leonas al título de la Eurocopa 2025.

• Mejor Portero de la FIFA 2025: Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain, Manchester City, Italia) se alzó con el premio, gracias a su papel fundamental en el dominio liguero y la primera Champions League del PSG.

• Mejor Portera de la FIFA 2025: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra) fue la ganadora.

• Premio Puskas de la FIFA 2025: El reconocimiento al mejor gol de la temporada fue para Santiago Montiel.

Los premiados fueron decididos por el voto de aficionados, de periodistas especializados y de los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales.

