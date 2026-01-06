Publican en Gaceta Oficial las nuevas tasas de salario mínimo; aumento regirá a partir del 16 de enero

El decreto precisa que las tasas de salario mínimo por hora vigentes a nivel nacional se aplicarán según la región, la actividad económica, la ocupación y el tamaño de las empresas.

Ciudad de Panamá/Este martes 6 de enero se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto No. 13 del 31 de diciembre de 2025 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el que se establecen las nuevas tasas de salario mínimo por hora que regirán en todo el territorio nacional, de acuerdo con la actividad económica, la ocupación, el tamaño de las empresas y la región.

El documento señala que las nuevas tasas serán aplicables según una clasificación territorial en dos regiones, criterio que forma parte del esquema para la fijación del salario mínimo.

La Región 1 está conformada por los distritos de Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, Bocas del Toro, La Chorrera, Arraiján, Capira, Chame, Antón, Natá, Las Tablas, Bugaba, Boquete, Taboga, San Carlos, Chepo, Guararé, Los Santos, Pedasí, Dolega, San Félix, Barú, Boquerón, Portobelo, Donoso, Santa Isabel, Santa María, Parita, Pesé, Atalaya, Changuinola, Chiriquí Grande, Almirante, Tierras Altas y Omar Torrijos Herrera.

En tanto, la Región 2 comprende el resto de los distritos del país que no están incluidos en la Región 1.

El decreto precisa que las tasas de salario mínimo por hora vigentes a nivel nacional se aplicarán según la región, la actividad económica, la ocupación y el tamaño de las empresas.

De manera específica, el documento aclara que la tasa aplicable al trabajador doméstico se mantiene como un monto mensual, sin cambios en su modalidad de pago, a diferencia del resto de las actividades económicas contempladas en el decreto.

Las nuevas tasas empezarán a regir a partir del 16 de enero de 2026, y regirán por los próximos dos años.

👇🔗Lea el decreto para conocer los nuevos salarios mínimos: