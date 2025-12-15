AFA acusa a Javier Milei de convertirla en "blanco de sus ambiciones políticas"

Buenos Aires, Argentina/La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) señaló este lunes al gobierno ultraliberal de Javier Milei de elegirla como "blanco de sus ambiciones políticas", luego de que una senadora oficialista denunciara a dirigentes de la entidad ante la Conmebol por prácticas corruptas.

La senadora Patricia Bullrich acusó este lunes al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, ante el tribunal de ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol de presuntas violaciones a sus políticas anticorrupción y antisoborno.

La denuncia, parte de ella compartida por la exministra de Seguridad de Milei en X, apunta contra supuestos atentados a los "principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención de lavado de activos".

En respuesta al pedido de Bullrich, la AFA publicó un comunicado en el que defiende la gestión de Tapia y Toviggino, señalando que asumieron en 2017 "una institución devastada" y que su gestión "recuperó la posición que (la entidad) ocupaba en el fútbol mundial".

"Todo lo hecho se gestionó a lo largo y a pesar de tres gobiernos distintos. Cada uno, a su manera, eligió a la AFA como blanco de sus ambiciones políticas", afirmó la nota.

La entidad aseguró que tuvo que soportar "constantes amenazas de intervención" por parte del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y que la administración de Alberto Fernández (2019-2023) buscó "ungir su propio candidato" contra la voluntad de los clubes.

Y afirmó que el de Milei ha realizado "un ataque coordinado" para obstruir el funcionamiento de la entidad.

La presidencia actual ha intentado "imponer a las Sociedades Anónimas Deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro", apuntó.

La denuncia de Bullrich tiene lugar una semana después de que la justicia argentina allanara la sede de la asociación campeona del mundo y la de varios clubes a raíz de una investigación por lavado de dinero.

En paralelo, aunque por otra investigación por la supuesta comisión del mismo delito, se registró una casa en el norte de Buenos Aires en busca de información sobre un presunto testaferro del jefe del balompié argentino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció también a la AFA la semana pasada por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

Tapia niega cualquier irregularidad en su gestión.

