Real Madrid y Xabi Alonso toman respiro luego de vencer al Alavés de manera ajustada

Vitoria, España/El Real Madrid sufrió este domingo para superar 2-1 al Alavés en Mendizorroza en partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga, dando aire a su técnico Xabi Alonso, muy discutido en los últimos días.

El delantero francés Kylian Mbappé adelantó al equipo blanco en el 24 en una contra y Thibaut Courtois salvó el empate ante Pablo Ibáñez en el último minuto del primer tiempo.

Sin embargo, Carlos Vicente (68) puso las tablas tras una jugada validada por el VAR, pero el empate duró poco debido al tanto de Rodrygo (76), a pase de Vinícius, que terminó por ser decisivo.

El encuentro suponía una prueba de fuego para Xabi Alonso después de las derrotas ante el Celta (2-0) y el Manchester City (2-1), ambas en campo merengue. Tanto es así que Vinícius celebró el gol de su compatriota con un efusivo abrazo al entrenador vasco.

Con esta victoria, el equipo blanco no cede más terreno en la lucha por el liderato al quedarse con 39 puntos, cuatro menos que Barça, que venció el sábado a Osasuna por 2-0 en el Camp Nou.

Los madridistas dominaron la posesión y se mostraron compactos al principio del choque hasta el gol. Una pérdida de Denis Suárez en campo propio permitió a los blancos contraatacar por medio de Jude Bellingham, que lanzó en largo a Mbappé.

El máximo goleador del campeonato, con 17 tantos, abierto en banda, encaró la portería en diagonal para clavar el balón en la red.

A partir del tanto en contra, los vascos se crecieron, mientras que los pupilos de Alonso se cerraron para protegerse tras la diana de Mbappé, lo que propició que la escuadra local gozara de ocasiones de peligro. En una de ellas, Ibañez casi marca a bocajarro, pero Courtois la paró con la cara.

Conexión Vinícius-Rodrygo -

Tras la reanudación, un Alavés más activo encontró su recompensa en una acción en la que Antonio Rüdiger rompió el fuera de juego como último hombre para habilitar la posición de Vicente,

El extremo aragonés irrumpió al espacio, pinchó el esférico en un desplazamiento en largo y batió a Courtois con un remate bien colocado.

Vicente igualó el duelo nada más salir del banquillo, pero su tanto tuvo que ser revisado por el VAR, ya que la juez de línea lo había anulado.

Después, el Alavés estuvo cerca de marcar en el 73 tras una galopada de Vicente, que entregó en bandeja a Toni Martínez, pero golpeó la pelota mal.

Contra las cuerdas, Vinícius inició una internada en el área, dejando atrás a Jonny Otto, para asistir de manera magistral a Rodrygo.

En otros partidos de este domingo, el Celta de Vigo logró su primer triunfo de la temporada de Liga en su estadio, Balaídos, al imponerse por 2-0 al Athletic Bilbao.

Los tantos de Williot Swedberg (48) y Jones El Abdellaoui (55), así como el penal detenido por el arquero Ionut Radu a Nico Williams, permitieron al conjunto gallego ascender a la octava posición de la tabla con 22 puntos, uno menos que su rival vasco.

Antes, el Sevilla goleó 4-0 al Oviedo en el Ramón Sánchez Pizjuán gracias a los goles de Akor Adams (4), Djibril Sow (22), Batista Mendy (51) y Chidera Ejuke (89).

El equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda sube al noveno puesto y se acerca a las plazas que dan acceso a una competición europea.

En cambio, el partido Levante-Villarreal, previsto para disputarse este domingo en el estadio Ciutat de Valencia, tuvo que ser aplazado por alerta roja de lluvias, según la federación española de fútbol (RFEF).