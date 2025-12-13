Lionel Messi en medio del caos en la India ¿qué ocurrió?

Panamá/Lo que debía ser una fiesta histórica y un refuerzo a la imagen global de Lionel Messi en Asia, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más bochornosos de su carrera extradeportiva.

El arranque del “GOAT India Tour” en el Salt Lake Stadium de Calcuta se sumió en un caos total y disturbios el 13 de diciembre de 2025.

La expectativa era gigantesca, con miles de aficionados viajando para ver al campeón del mundo con Argentina. Sin embargo, la visita de Messi duró apenas 22 minutos (o unos 20 minutos). Esta retirada anticipada del futbolista, junto con el incumplimiento de promesas como una develación de una estatua de más de 21 metros, desató la furia popular.

Miles de hinchas que pagaron hasta 12.000 rupias (más de 100 dólares) para asistir al evento denunciaron una estafa. La frustración explotó en la invasión de campo, lanzamiento de asientos y botellas volando, lo que obligó a evacuar a Messi, quien ingresó al campo acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

El operativo de seguridad excesivo no solo impidió el contacto con el público, sino que se convirtió en parte del problema, con reportes de que miembros de la seguridad se tomaban fotografías con el astro argentino mientras los fanáticos no podían verlo con claridad.

El desastre llevó a las autoridades a tomar medidas severas. La policía anunció una investigación oficial por posibles acusaciones de estafa y mala gestión, resultando en la detención del jefe de la organización del evento. La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se vio obligada a disculparse públicamente.

Para la siguiente parada de la gira, las autoridades indias reaccionaron blindando la ciudad de Hyderabad. Se estableció un perímetro de seguridad de múltiples capas con el despliegue de 4.000 policías y se implementó un cronograma detallado “minuto a minuto”. Este operativo busca garantizar que los seguidores puedan presenciar al astro argentino en un ambiente controlado y seguro, evitando que el sueño de ver a Lionel Messi se convierta nuevamente en una decepción amarga.

Lionel Messi es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, con una trayectoria marcada por récords, títulos y momentos inolvidables.

Nacido en Rosario, Argentina, en 1987, Messi comenzó a jugar desde niño en el club Newell’s Old Boys, donde ya mostraba un talento descomunal. A los 13 años se trasladó a Barcelona, que le ofreció tratamiento médico para su problema de crecimiento y la oportunidad de integrarse en su cantera. Desde entonces, su vínculo con el club catalán se convirtió en legendario.

En el FC Barcelona debutó oficialmente en 2004 y permaneció hasta 2021, acumulando 672 goles en 778 partidos, cifra que lo convierte en el máximo goleador histórico del club y de La Liga. Con los azulgranas conquistó 10 títulos de liga, 4 Champions League y 7 Copas del Rey, además de múltiples Supercopas. Su estilo de juego, basado en la velocidad, regate y visión, lo consolidó como el líder de una generación dorada junto a Xavi, Iniesta y otros.

En 2021, tras problemas financieros del club, Messi fichó por el Paris Saint-Germain (PSG), donde jugó dos temporadas y sumó títulos nacionales. En 2023 sorprendió al mundo al unirse al Inter Miami de la MLS, llevando su magia a Estados Unidos y logrando el título de la Leagues Cup.

Con la selección argentina, Messi vivió un camino de gloria y frustración. Tras perder finales en 2014 (Mundial) y 2015-2016 (Copa América), finalmente levantó la Copa América 2021 y coronó su carrera con el Mundial de Qatar 2022, emulando a Diego Maradona y consolidando su estatus de ídolo nacional. En 2024 volvió a ganar la Copa América, reafirmando su vigencia.

Messi ha sido galardonado con 8 Balones de Oro, récord absoluto, y mantiene marcas como los 91 goles en un año calendario (2012), reconocidos por Guinness. Su legado trasciende el fútbol: es símbolo de humildad, perseverancia y excelencia deportiva.

En resumen, Lionel Messi es más que un jugador: es un fenómeno cultural y deportivo cuya historia, desde Rosario hasta Miami, refleja la grandeza del fútbol moderno.