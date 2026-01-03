Mujer en EEUU muere en lo que sería un raro ataque de un puma

Los ataques de pumas son en muy poco frecuentes en Colorado, donde habitan entre 3.800 y 4.400 ejemplares.

Una mujer murió en lo que se sospecha que fue un ataque de un puma en un camino de senderismo en Colorado, en Estados Unidos, un incidente que, de confirmarse, sería el primero de su tipo en décadas en ese estado.

Dos grandes felinos que posiblemente estuvieron implicados en el ataque el día de Año Nuevo fueron sacrificados, de acuerdo con las autoridades estatales de vida silvestre.

Sobre las 12H15 locales (19H15 GMT) del jueves, excursionistas en el sendero de Crosier Mountain en el condado de Larimer vieron a un puma cerca de una persona que yacía en el piso, dijo Kara Van Hoose, portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW).

De acuerdo con Van Hoose, a medida que se acercaban, los senderistas espantaron al animal lanzándole piedras. "Uno de los testigos es médico, y la encontró sin pulso", refirió.

Autoridades estatales iniciaron la búsqueda de los animales. A uno de de ellos le dispararon en el lugar, pero murió después de huir, ser relocalizado y recibir otro disparo. Un segundo puma que se encontraba cerca también fue abatido, de acuerdo con la política estatal que exige sacrificar a cualquier animal salvaje implicado en ataques a humanos.

Patólogos realizarán necropsias en los animales para determinar si tenían enfermedades neurológicas, como rabia, o rastros de ADN humano.

El médico forense del condado informará la identidad de la víctima y la causa de muerte.

Los ataques de pumas son en muy poco frecuentes en Colorado, donde habitan entre 3.800 y 4.400 ejemplares. Desde 1990 solo se han reportado 28 casos y el último fatal había sido en 1999, informó Van Hoose.